Zwei Personen bei Überholmanöver in Bergkirchen-Gröbenried verletzt

Der Fahrer eines Leichtkraftrads will im Bergkirchener Ortsteil Gröbenried einen Lastwagen überholen. Dabei prallt er in den Wagen eines 65-Jährigen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag im Bergkirchener Ortsteil Gröbenried (Landkreis Dachau) gekommen. Gegen 15.40 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Münchner Straße in Bergkirchen in Richtung Gröbenried unterwegs. Dort wollte er einen Lastwagen überholen. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei den Wagen eines 65-Jährigen, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Unfall in Bergkirchen-Gröbenried: Zwei Personen müssen ins Krankenhaus

Durch den Aufprall fiel der 18-Jährige in den Straßengraben. Sein Kraftrad wurde auf den Wagen eines 19-Jährigen geschleudert, der hinter ihm fuhr. Der 18-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche. Der 65-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (kneit)