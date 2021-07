Unfall: Autofahrerin in Bergkirchen übersieht anderen Wagen

Eine 30-Jährige will mit ihrem Wagen in Bergkirchen nach links auf die Staatsstraße 2050 abbiegen. Dabei übersieht sie einen anderen Autofahrer. Es kommt zur Kollision.

Zu einem Autounfall ist es am Donnerstag in Bergkirchen (Landkreis Dachau) gekommen. Gegen 7.15 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Wagen auf der Staatsstraße 2047 in südlicher Richtung unterwegs. Wie die Polizei berichtet, wollte sie nach links auf die Staatsstraße 2050 abbiegen und übersah dabei einen 28-Jährigen in einem Kleintransporter, der aus der Gegenrichtung kam.

Unfall in Bergkirchen: Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. (kneit)