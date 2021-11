Unfall an Indersdorfer Gabel: Vier Menschen sind verletzt

Beim Abbiegen übersieht ein 39-Jähriger an der Indersdorfer Gabel den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall werden vier Menschen leicht verletzt.

Bei Bergkirchen (Landkreis Dachau), an der sogenannten Indersdorfer Gabel, hat ein 39-Jähriger einen Unfall verursacht. An dieser Stelle kam es bereits mehrfach zu Unfällen. Der Mann war mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2047 von Stetten in Richtung Dachau unterwegs. An der Einmündung zur Staatsstraße 2050 bog er nach links ab. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei einen 33-Jährigen in einem entgegenkommenden Kleintransporter. Es kam zur Kollision.

Unfall an Indersdorfer Gabel: Schaden liegt im fünfstelligen Bereich

Der 33-Jährige, seine Beifahrerin sowie der 39-Jährige und seine Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Feuerwehr Pellheim (Gemeinde Dachau) reinigte die Straße an der Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen. Gegen den 39-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (kneit)