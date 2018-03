vor 18 Min.

Berlinghof folgt auf Bissinger

Nach 15 Jahren übergibt Monika Bissinger die Leitung des Kinderhauses St. Martin in Aindling an Karin Berlinghof, die bereits viele Jahre als Leiterin in einer anderen Einrichtung tätig war.

In den vergangenen 15 Jahren führte Monika Bissinger mit großem Engagement das Kinderhaus, hießt es zur Verabschiedung. Zu den größten Herausforderungen zählten der Neubau der Krippengruppen und der Aufbau der Hortbetreuung für Schulkinder. Hunderte Kinder und Eltern hat die bisherige Leiterin begleitet und sich um die Sorgen und Anliegen der Familien engagiert gekümmert. Der Elternbeirat bedankte sich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit einem Blumenstrauß und Geschenk, ebenso wie das Kinderhaus-Team.

Auch der Träger, die katholische Kirchenstiftung Aindling, bedankte sich bei Monika Bissinger. Sie wird dem Kinderhaus weiterhin als Erzieherin treu bleiben. (ffl)