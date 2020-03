vor 20 Min.

Bernd Büttner ist nun Ehrenschützenmeister

Schützenverein Grüne Eiche Schönbach lässt dem ehemaligen Vorsitzenden, einem „langjährigen Motor des Vereins“, eine besondere Ehrung zuteil werden. Einige Meilensteine werden genannt

Bernd Büttner ist jetzt Ehrenschützenmeister des Schönbacher Schützenvereins Grüne Eiche. Ernannt wurde er dazu bei der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung von seinem Nachfolger als Vorsitzender, Erwin Spar. Der Beschluss im Vorstand war einstimmig, so Spar. Dies war neben weiteren Ehrungen einer der Höhepunkte der Versammlung.

In seinem Tätigkeitsbericht vermeldete Spar, dass die Mitgliederzahl mit 151 relativ konstant blieb, wobei der Frauenanteil mit rund einem Drittel aller Mitglieder hoch ist. Die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten waren im abgelaufenen Vereinsjahr erneut vielfältig. Das ehemalige Sommerfest von Grüne Eiche, welches nun gemeinsam mit der Feuerwehr veranstaltet wird, erwies sich wieder als Besuchermagnet. Sichtlich stolz auf die aktiven Schützen im Verein trat Sportleiter Martin Haider ans Rednerpult. 2019 war erneut ein erfolgreiches Jahr. So schaffte die vierte Mannschaft mit der Meisterschaft in der A-Klasse den Sprung in die Gauliga, wo Grüne Eiche künftig gleich mit drei Teams vertreten ist. Besonders hervor hob der Sportleiter den Durchmarsch der ersten Pistolenmannschaft in der Bezirksliga. Nach dem Aufstieg gelang den Schützen – Andy Stadlmayer, Sebastian Hammer sowie Victor und Daniel Baumbach – auf Anhieb die Meisterschaft und damit der Aufstieg in die Oberbayernliga. Über die monatlichen Sitzungen des Vorstands berichtete anschließend Schriftführerin Sandra Mahl, der Bericht der neu gewählten Chronistin Elisabeth Nefzger sorgte für Schmunzeln. Schatzmeisterin Rita Dax zeigte in ihrem Vortrag deutlich auf, dass mit den Mitgliedsbeiträgen die laufenden Ausgaben nicht gedeckt werden können. So sei man auf die Einnahmen bei den verschiedenen Festivitäten des Vereins angewiesen. Maßgeblichen Anteil am positiven Kassenstand hatte im vergangenen Jahr vor allem die Spendenfreudigkeit der Mitglieder.

Die Ehrung des Abends nahm Grüne-Eiche-Chef Erwin Spar vor, der zunächst in seiner Laudatio den Werdegang von Bernd Büttner kurz auflistete. So kam der Geehrte 1983 als „Zuagroasda“ nach Schönbach und erstellte zunächst ein Eigenheim, bevor er dann 1985 dem Verein beitrat und schon in den Folgejahren verschiedene Funktionen bei Grüne Eiche übernahm. 1993 wurde er zum Zweiten Vorsitzenden gewählt und ab 1995 übernahm er für 22 Jahre die Leitung des Vereins. Ein Meilenstein seiner Schützenmeistertätigkeit war 1998 das 75. Jubiläum des Vereins mit dem Gauschießen. Im Jahr 2000 war der Spatenstich zum Bau des Schützenheims, das 2003 im Rahmen des 80. Vereinsjubiläums eingeweiht wurde. Der 90. Geburtstag wurde 2013 mit einem dreitägigen Fest gefeiert.

Nicht zuletzt war auch der sportliche Aufstieg von Grüne Eiche mit der schießsportlichen Leistung von Büttner eng verbunden. Der umtriebige Schützenmeister hatte bereits 2014 den Umbau der Schießanlage in die Wege geleitet. Grüne Eiche war als einer der ersten im Schützengau Aichach mit 15 vollelektronischen Schießständen ausgestattet. Gerade diese Meilensteine bewogen den Vorstand, Bernd Büttner zum Ehrenschützenmeister zu ernennen, so Spar.

