vor 18 Min.

Berthold Mayer ist der neue Chef-Vermesser in Aichach

In Zeiten der Digitalisierung sieht der 57-Jährige aus Neuburg die Behörde gut gewappnet für die Zukunft

Von Ulrike Eicher

Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Aichach hat einen neuen Leiter: Berthold Mayer hat die Stelle von Gebhard Jarde übernommen. Die feierliche Übergabe ist zwar erst für den 16. Juli geplant, seit Anfang März aber ist Mayer bereits im Amt. „Und ich fühle mich schon sehr wohl“, sagt der 57-Jährige aus Neuburg an der Donau.

Mayer kam schon in jungen Jahren zum Vermessungswesen. An sein Studium der Geodäsie – der Lehre von der Erdvermessung – an der Technischen Universität München schloss er ein Referendariat an der bayerischen Vermessungsverwaltung an. Nach zwei Jahren in einem privaten Ingenieurbüro kehrte er zum Staat zurück. Von 1991 bis 1995 war Mayer Gruppenleiter an der Nebenstelle Gunzenhausen des Vermessungsamts Weißenburg. Anschließend wechselte er ans Ingolstädter Vermessungsamt, wo er bis 2003 den Schrobenhausener Raum betreute. Von 2004 bis 2013 war der Neuburger stellvertretender Leiter am Vermessungsamt in Pfaffenhofen an der Ilm. Anschließend wechselte er ans Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, wo er an der Regionalabteilung Süd das Referat „Controlling und Qualitätsmanagement“ leitete. In dieser Funktion war er für die schwäbischen und oberbayerischen Vermessungsämter zuständig. Seit März nun leitet Mayer selbst eines von ihnen. „Viel von dem, was ich in München gelernt habe, kann ich jetzt in Aichach anwenden“, sagt der Neuburger, der Vater von erwachsenen Drillingen ist.

Als Vorgesetzter versteht er sich eher als „Teammanager“, denn als „klassischer Chef“: „Mir ist ein offener Umgang ganz wichtig, jeder soll gerne in die Arbeit kommen“, sagt der 57-Jährige. Einen „kurzen Draht“ möchte er auch zu den Kommunen, zum Landratsamt und zu anderen Behörden aufbauen und pflegen. Fürs erste Jahr als Amtsleiter hat er unter anderem auch bauliche Maßnahmen ins Auge gefasst: Der Brandschutz im Amt müsse verbessert und eine Dusche eingebaut werden. Auch eine neue Schließanlage für die Eingangstür sei gewünscht. 32 Mitarbeiter hat Mayer nun an seiner Seite. Zu den Hauptaufgaben seines Amts zählt die Katastervermessung – 2017 etwa wurden in Aichach rund 400 Grundstücksvermessungen und rund 800 Gebäudeeinmessungen erledigt. Das Team unterstützt aber auch Kommunen beim Breitbandausbau und arbeitet mit dem Amt für ländliche Entwicklung zusammen, wenn es beispielsweise um Flurbereinigungen geht. Die Digitalisierung gehört erst seit einigen Jahren zu den Aufgabenbereichen des Vermessungsamts – 2014 wurde es umbenannt in Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.

Ein „Umbruch“, für den die Behörde gut gewappnet sei, wie der neue Aichacher Amtsleiter sagt. Mayer ist stolz darauf, ein Teil dieses „sehr innovativen“ Amts zu sein: „Die Digitalisierung ist in aller Munde. Und wir sind mittendrin.“

