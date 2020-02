Berufsschule Aichach-Friedberg: Das sind die besten Absolventen

Plus Insgesamt 157 Schüler werden aus der Berufsschule entlassen. 25 haben einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser. Zehn Auszubildende erreichen die Traumnote 1,0.

Die staatliche Berufsschule Aichach-Friedberg verabschiedete in Aichach 157 Berufsschüler. Bei einem abwechslungsreichen Programm wurde der Erfolg der abgeschlossenen Ausbildung gefeiert. Absolventen aus den Ausbildungsberufen Kaufmann für Büromanagement, Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel, Industriekaufmann, Fachkraft und Kaufmann für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, Kfz-Mechatroniker, Metallbauer und Schreiner wurden aus der Schule entlassen. 25 Schüler erreichten einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser. Zehn davon sogar 1,0. Und 52 der Absolventen erhielten den mittleren Bildungsabschluss.

Die Abschlussfeier wurde von der Schulband, bestehend aus Lehrern der Schule und dem Schüler Maximilian Meyr aus dem Abschlussjahrgang, mit dem Lied „You Got It“ von Roy Orbison eröffnet. Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg knüpfte an das Lied in ihrer Rede an. Sie wünschte den Absolventen, dass es ihnen wie im Lied ergehen möge: „Anything you want, you got it“ (Alles was du willst, du hast es). Die Oberstudiendirektorin lobte das duale Ausbildungssystem in Deutschland, es genieße bei vielen ein gutes Ansehen.

Abschlussfeier in Aichach: Freude, aber auch Wehmut

Sie betonte, dass aus den Absolventen durch ihre Ausbildung gute Fachkräfte geworden seien. Sie hätten sich damit eine gute Basis geschaffen und könnten stolz auf ihre Leistungen sein, sagte Nieberle-Schreiegg. Doch bei vielen komme mit der Freude über den Abschluss auch eine gewisse Wehmut und die Ungewissheit, wie es jetzt weitergehe. Die Schüler seien jetzt aus dem Schonraum des Auszubildenden heraus, betonte die Schulleiterin. Nun werde viel von ihnen erwartet und eine große Verantwortung liege auf ihnen. Sie hoffte für die Absolventen, dass sie immer einen zufriedenen Geist haben mögen und immer den Mut sich weiterzubilden. Nieberle-Schreiegg wünschte ihnen, dass sie einen Platz in der Gesellschaft finden, wo sie ihre Fähigkeiten und Talente einbringen können und dass sie privat und beruflich immer die richtigen Entscheidungen treffen. Sie betonte: „Heute gehören alle zu den Gewinnern.“

Berufsschule Aichach-Friedberg: Den Absolventen stehen alle Wege offen

Stellvertretender Landrat Manfred Losinger betonte, dass den Absolventen nun alle Wege offen stehen. Neben dem beruflichen Erfolg sei für die Abschlussschüler auch wichtig, sich ehrenamtlich oder politisch in der Gesellschaft zu engagieren. Er gab den Schülern mit auf den Weg: „Greifen Sie nach den Sternen, aber bleiben Sie mit beiden Beinen auf dem Boden.“

Auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko sagte den Schülern, sie hätten etwas Großartiges geschafft und einen großen Meilenstein absolviert. Er bedankte sich bei den Ausbildungsbetrieben, den Lehrern und der Direktorin, dass sie den Schülern nicht nur Wissen, sondern auch Freude und Enthusiasmus mit auf den Weg gegeben hätten. Zuletzt riet er den Absolventen: „Feiert’s gescheit! “

Preise für die besten Absolventen des Halbjahrs 2019/2020 1 / 7 Zurück Vorwärts Theresa Krammer Staatspreis, 1,0, Industriekauffrau, Julius Zorn GmbH, Aichach Jennifer Reithmeir Staatspreis, 1,0, Kauffrau im Einzelhandel XXX Lutz, Augsburg



Josephine Friedrich Schulpreis, 1,0, Kauffrau im Einzelhandel, Eilles J. GmbH &Co. KG, Augsburg Sara-Jessica Speer Schulpreis, 1,0, Kauffrau im Einzelhandel, Eilles J. GmbH &Co. KG, Augsburg Maximilian Eckhard Schulpreis, 1,2, Kfz-Mechatroniker PKW, AAC-Sigg GmbH, Augsburg Marcel Richter Schulpreis, 1,28, Kfz-Mechatroniker Pkw, Winter Kfz-Service GmbH, Friedberg Lukas Krammer-Gewolf Schulpreis, 1,5, Kaufmann für Büromanagement, Esso Station Retail Operating Company, Augsburg



Miriam Zedlitz Preis der IHK Schwaben, Verkäuferin, Sedlmaier Heimtierbedarf GmbH, Augsburg



Larissa Winckler Preis der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, 1,0, Kauffrau im Einzelhandel, EDEKA Weiss, Augsburg



Benjamin Vötter Preis der HWK Schwaben, 1,0, Metallbauer Konstruktionstechnik, Glas Seele GmbH, Neusäß



Sabrina Obermayr Preis des Landkreises Aichach-Friedberg, 1,1, Industriekauffrau, Haimer GmbH, Maschinenbau, Hollenbach-Igenhausen

Selina Salvati Preis der Stadt Friedberg, 1,14, Kauffrau im Einzelhandel, Bauhaus GmbH & Co. KG, Augsburg Paul Ottilinger Preis der Stadt Aichach, 1,2, Industriekaufmann, Julius Zorn GmbH, Aichach Maximilian Meyr Preis der Gemeinde Kissing, 1,2 Industriekaufmann, ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Affing-Mühlhausen

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann wünschte den Schülern, dass sie nie ihre Leidenschaft verlieren, immer viel Glück auf ihrem Lebensweg haben und Erfüllung im Privatleben sowie im Beruf finden. Er sagte, dass Fachkräfte zurzeit händeringend gebraucht würden und sie mit ihrer Ausbildung eine hervorragende Basis geschaffen hätten.

Zuletzt sprach noch Thomas Mair, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Augsburg. Er erklärte, dass die Absolventen nun zum Mittelstand zählten, der sich durch Selbstständigkeit, eigenes Geld, eine abgeschlossene Berufsausbildung und Engagement für die Gesellschaft auszeichne. Mair lobte die Schüler dafür, dass sie den Sprung von der Schule in den Beruf geschafft haben.

Religionslehrer Robert Stuhler ermutigte die Absolventen durch die Geschichte eines Fußballspielers, der viele Niederlagen einstecken musste, dazu, immer wieder aufzustehen und nie die Hoffnung aufzugeben. Auch, wenn nicht immer alles so komme wie erhofft, wünschte er ihnen Kraft und Gottes Segen, immer wieder aufzustehen. Den Abschluss des Programms lieferte der Auftritt der Paartalia Aichach.