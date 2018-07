vor 40 Min.

Berufsschule Aichach verabschiedet 332 Absolventen

Berufliche Schulen Aichach und Friedberg verabschieden 332 Absolventen aus verschiedenen Fachrichtungen von Metalltechnik bis Kinderpflege.

Von Erich Echter

332 Absolventen aus den Fachrichtungen Metall-, Holztechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Hauswirtschaft und Kinderpflege haben die Beruflichen Schulen Aichach und Friedberg am Donnerstag ins Berufsleben entlassen. 35 von ihnen haben einen Notenschnitt von 1,5 oder besser. Zwei erreichten sogar die Traumnote 1,0. Angesichts dieser Ergebnisse sagte Landrat Klaus Metzger: „Mit diesen Zeugnissen gewinnen Sie ein gehöriges Maß an Selbstvertrauen.“

Ein wenig Wehmut durchzog die Abschlussfeier in Aichach. Der Grund: Es war das letzte Mal, dass Oberstudiendirektor Gerhard Kestner als Schulleiter Absolventen verabschiedete: Er geht mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand (wir berichteten). Landrat Klaus Metzger betonte: „Sie haben für die Schule viel Zeit aufgewandt.“ Er dankte Kestner im Namen des gesamten Kreistages.

Bevor der stellvertretende Schulleiter, Studiendirektor Frank Ritzel, die Abschlussfeier an der Aichacher Schule eröffnete, spielte die Schulband „In The Summertime“. Ritzel zog eine Parallele vom Schulbesuch zur Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft hat das Endspiel bekanntlich nicht erreicht. „Sie aber sind ins Finale gekommen“, beglückwünschte Ritzel die Absolventen. Für ihn stand fest, dass die Ausbildung in Deutschland die beste ist.

„Fachkräfte werden händeringend gesucht“

Landrat Metzger gratulierte den Absolventen im Namen des Kreistages: „Es ist Ihre Leistung. Wenn man Weltmeister werden will, braucht man Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit.“ Den Schülern wünschte er, dass sie stets auf Menschen treffen, die sie fördern und ihnen keine Steine in den Weg legen. Er appellierte an die jungen Leute, sich in die Gesellschaft einzubringen. „Wir brauchen Menschen, die sich engagieren“, sagte er.

Für den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ist der Schulabschluss an der Berufsschule ein wichtiger Schritt im Leben. „Es werden Fachkräfte händeringend gesucht“, betonte er. „Sie haben sich mit hervorragenden Leistungen qualifiziert.“ Er forderte die Schulabgänger auf, selbstbewusst zu sein. „Ihre duale Berufsausbildung ist mit der akademischen Ausbildung gleichzustellen“, gab er den Absolventen mit auf den Weg.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann riet den Schulabsolventen angesichts der Schnelllebigkeit der Zeit: „Ruhig mal einen Gang runterschalten, innehalten und die Aussicht genießen.“ Denn in der „Rushhour des Lebens“ verliere man schnell mal den Überblick über seine Bedürfnisse, sagte er. Auch der Bürgermeister dankte dem scheidenden Schulleiter für seine Arbeit. „Lieber Herr Kestner, ich habe Ihre Arbeit sehr geschätzt und jede dieser Feiern genossen“, sagte er.

Der Vorsitzende der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK), Thomas Sixta, stellte fest, dass die Schüler mit ihrem Abschluss einen neuen Lebensabschnitt erreicht haben. Er hob hervor: „Für die IHK sind Sie die Fachkräfte der Zukunft.“

Schulleiter Gerhard Kestner zeigte den Schülern, deren Altersschnitt bei 20 Jahren liegt, seinen eigenen beruflichen Werdegang mit allen gesellschaftlichen und technischen Veränderungen auf. Angefangen von mechanischen Rechengeräten über die Schallplatte, das Fernsehen und sein erstes Auto bis ins digitale Zeitalter. „Ich genieße es, dass ich keine Kriege erleben musste. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht“, betonte Kestner besonders. Er gab den jungen Männern und Frauen mit auf den Weg: „Bleibt neugierig und seid kritisch.“

