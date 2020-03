vor 59 Min.

Berufswahl: Tag der Orientierung

Schüler ab der achten Klasse können Unternehmen im Landkreis kennenlernen

Das Bildungsbüro Aichach-Friedberg organisiert erneut einen Berufsorientierungstag im Landkreis für Schüler ab der achten Klasse. Jugendliche können über 20 verschiedene Unternehmen im Landkreis kennenlernen. Der Berufsorientierungstag war laut einer Mitteilung im vergangenen Jahr ein Erfolg. Er wird nun am Donnerstag, 26. März, wiederholt.

Die Veranstaltung dauert von 8 bis 13.30 Uhr. An diesem Tag erhalten die Schüler die Möglichkeit, sich in Unternehmen und Organisationen praxisnah über Berufsfelder und Tätigkeitsbereiche zu informieren. Zur reibungslosen Durchführung des Tages sucht das Bildungsbüro noch geeignete Helfer zwischen 7.30 und 13.30 Uhr, die die Schüler in den Bussen zu den Unternehmen begleiten, die Anwesenheitskontrolle erledigen und die Organisation unterstützen. Für die Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Interessierte Bürger können sich bis 5. März an Götz Gölitz vom Bildungsbür, 08251/92-4861, goetz.goelitz@lra-aic-fdb.de, wenden.