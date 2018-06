11:27 Uhr

Berufsziel: Kapitänin zur See

Festen Boden unter den Füßen hatte Helena Gramlich während ihrer Ausbildung auf See nur selten. Daran wird sie sich nun wieder gewöhnen müssen. Zum Wintersemester fängt sie nämlich ein Studium an – zu Land: in Bremen.

Die 19-jährige Helena Gramlich aus Kissing ist auf den Weltmeeren unterwegs. Dabei hat sie schon einiges erlebt

Von Stephanie Knauer

Kissing/Hamburg Wenn Helena Gramlich das Steuerrad dreht, bewegt sich ein Koloss. Rund 330 Meter lang und 40 Meter breit war zum Beispiel ihr „Fahrschulgefährt“, das Ausbildungs- und Containerschiff „Chicago Express“ mit beeindruckenden 8749 Containern Ladekapazität. Helena Gramlich aus Kissing begann im August 2016 eine Ausbildung als Offiziersassistentin bei der Reederei Hapag-Lloyd und fuhr ein Jahr lang als Azubi zur See, durchquerte die Meere und legte in Häfen von vier Kontinenten an. Dass sie in einem klassischen Männerberuf arbeitet und noch dazu aus dem Alpenvorland stammt, findet sie nicht erstaunlich. Ganz anders viele Menschen, die sie zum ersten Mal treffen. Die reagieren dann mitunter mit: „Du siehst gar nicht so aus“. „Wie muss man denn in meinem Beruf aussehen?“, kontert sie dann.

Ihr Vater wollte schon zur See, erzählt sie, entschied sich aber dagegen: Damals war die Ausbildung umständlicher und länger, die Trennung von der Familie wäre zu lange gewesen. Trotzdem war Helenas Berufswahl für ihre Eltern anfangs eine Überraschung. Inzwischen sind sie stolz darauf und haben ihre Tochter sogar schon einmal an Bord in Hamburg besucht.

Angefangen hatte Helenas Leidenschaft für die Seefahrt in den Sommerferien 2015 mit einem Praktikum bei Hapag-Lloyd. Sie wollte keinen normalen Bürojob, erinnert sie sich. Sondern einen, der ihr Interesse an Naturwissenschaften und Sprachen verbindet. In fünf Wochen fuhr sie mit sieben weiteren Praktikanten - darunter vier Frauen - die berühmte Linie von Hamburg nach New York und zurück und lernte die Arbeit an Bord eines Containerschiffes kennen. Im Maschinenraum durften sie mitschrauben und an Deck streichen. Die Kommandobrücke war allerdings tabu. Dafür machte sie viele Ausflüge an Land. „Im Berufsleben bleibt dafür keine Zeit mehr“, sagt Helena. „Wir kommen weniger an Land, als sich die Leute das vorstellen.“ Mit einer Siebentagewoche und mindestens 60 Stunden Arbeitszeit bleibt nicht viel Raum für Freizeit.

Die 19-Jährige ist ein ruhiger, besonnener Typ, „auch nicht sehr gesprächig“, sagt sie von sich selbst. Sie genießt es, wenn sie während der Arbeit auch mal für sich alleine ist – auch wenn Teamarbeit und Kommunikation auf dem Schiff sehr wichtig sind.

Nach einem einmonatigen Sicherheitslehrgang in Elsfleth, Niedersachsen, begann ihre Ausbildung. Zunächst gemeinsam mit anderen Azubis auf demselben Ausbildungsschiff. „Dort gibt es sogar ein Klassenzimmer für den Theorieunterricht“, berichtet Helena. Danach dann als einziger Azubi mit einer kleinen Crew auf Containerschiffen. Auf ihrer ersten Tour fuhr sie in 14 Wochen nach Kanada, China und zurück, dann neun Wochen Hamburg-Südamerika-Hamburg. Zwischen den Reisen hatte Helena Urlaub. Ausbilder war der jeweilige Erste Offizier. Auf dem Ausbildungsplan standen Brückenwache, Navigation, Positionsbestimmung und Kompasskontrolle. Auch wie man eine Seekarte richtig liest, lernte die 19-Jährige. Und natürlich, wie man ein Schiff steuert. Fährt es in den Hafen ein, wird die Selbststeuerung nämlich ausgesetzt und nach Anweisungen von Lotsen per Hand gelenkt. Als sie das erste Mal in einen Hafen einfuhr, war die Kissingerin noch ziemlich aufgeregt. Inzwischen ist sie am Steuerrad ziemlich gelassen. Auch die anfängliche Seekrankheit hat sie überwunden. Ein paar kleine Abenteuer hat Helena auf ihren Fahrten über die Weltmeere auch schon erlebt. Um Australien hat sie Wale und Delfine gesehen. Einmal wurde ihr Schiff angefunkt, um nach einer Yacht zu suchen, die vermisst wurde. „Mit der Suche haben wir einen halben Tag verloren, wurden aber nicht fündig“, erinnert sie sich. Zum Glück aber wurden beide Passagiere samt ihrer Hunde später doch noch geborgen.

Inzwischen hat Helena Gramlich ihre Ausbildung abgeschlossen. Zum Wintersemester beginnt sie in Bremen „Internationales Schiffsmanagement“ zu studieren. Bis dahin möchte sie noch einige Praktika an Bord absolvieren, auch auf einem Kreuzfahrtschiff. „Um zu sehen, ob mir das gefällt“, sagt sie. Ihr Ziel ist es, Kapitänin zu werden. Dafür braucht es mindestens drei Jahre Berufserfahrung an Bord. Auch wenn es immer noch recht wenige Kapitäninnen gibt, ist es für Frauen mittlerweile an Bord wie für die männlichen Kollegen, findet Helena. Etwas mehr Rücksicht nehme die Crew vielleicht bei körperlich schwerer Arbeit. „Manchmal haben die Männer mir etwas hinterhergetragen, dabei hatte ich es gar nicht darauf angelegt“, berichtet sie. Doch Höflichkeit schadet wohl auch auf einem Containerschiff nicht.

