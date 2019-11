vor 44 Min.

Besinnungstage für Frauen

Katholisches Landvolk Aichach organisiert Bildungstage

Die Katholische Landvolkgemeinschaft (KLB) Aichach veranstaltet wieder die „Religiösen Bildungstage“ für Frauen im Exerzitienhaus in Leitershofen bei Stadtbergen. Am Montag und Dienstag, 25. und 26. November, wird jeweils Pater Manfred Oßner aus der Oase Steinerskirchen bei Hohenwart das Thema: „Freude am Glauben – Zukunft der Kirche“ erörtern. Beginn ist jeweils gegen 9, Ende gegen 16 Uhr.

Folgende Busse sind eingeteilt: Montag, 25. November Omnibus Ankner: Abfahrt: 7.55 Uhr Thalhausen, 8 Uhr Wollomoos, 8.10 Uhr Sielenbach, 8.15 Uhr Tödtenried, 8.20 Uhr Heretshausen, 8.25 Uhr Adelzhausen. Omnibus Efinger: Abfahrt 7.50 Uhr Klingen, 7.55 Uhr Ecknach, 8.05 Uhr Gallenbach, 8.15 Uhr Unterschneitbach, 8.20 Uhr Oberschneitbach, 8.25 Uhr Griesbeckerzell, 8.30 Sulzbach, 8.35 Zahling, 8.40 Uhr Edenried.

Dienstag, 26. November Omnibus Betzmeir: Abfahrt 7.55 Uhr Hollenbach, 8 Uhr Igenhausen, 8.10 Uhr Haunswies, 8.15 Uhr Affing, 8.20 Uhr Gebenhofen, 8.30 Mühlhausen. Omnibus Hörmann: Abfahrt erfragen bei Anni Seidl, Hohenried, Agnes Brandmair, Stotzard, Monika Strobl, Rehling.

Der dritte Bus fährt von Baar, Echsheim, Osterzhausen, Schnellmannskreuth und Gundelsdorf nach Leitershofen. Rückfrage oder Hinweis hierfür bei den ausgehändigten Plakaten in den einzelnen Pfarreien oder bei Maria Ziegler, Telefon 08276/746. Geringfügige Verschiebungen der Abfahrtszeiten an den einzelnen Orten können möglich sein. Zusätzliche Informationen und Anmeldung bei Jakob Riedlberger, Telefon 08251/2544. (jri)

Themen folgen