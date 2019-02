15.02.2019

Besonderes Trauerangebot in zweiter Runde

St.-Afra-Hospiz bietet Trauernden Impulse zur Selbsthilfe und Unterstützung an

Das besondere Trauerangebot des St.-Afra-Hospizes des Kreiscaritasverbandes geht in die zweite Runde. Am Samstag, 23. Februar, will das Team um die Friedberger Koordinatorin Christine Schwarz-Marinkovic Trauernden wieder Impulse zur Selbsthilfe im Alltag und Unterstützung bieten. Das Treffen unter dem Reihenmotto „Lichtblicke in der Trauer“ findet von 10 bis 12 Uhr in den Räumen in der Friedberger Bahnhofstraße 28 statt.

Dieses Mal geht es um Vertrauen und Mut, und die Kleingruppe wird sich der fünften Jahreszeit entsprechend auch mit dem Thema „Eine Maske tragen“ auseinandersetzen. „Wir ermutigen die Menschen, die einen Verlust erfahren haben, sich die Zeit zu nehmen, die sie zum Trauern brauchen“, erklärt Christine Schwarz-Marinkovic das Thema. Es gehe auch darum, Trauernde zu sensibilisieren, wo und wann sie sich selbst schützen sollten. Gleichzeitig sollen sie auch den Mut aufbringen, Freude und Fröhlichkeit in der Trauerzeit zuzulassen und darauf vertrauen, dass die Trauer irgendwann leichter wird.

Das Konzept wurde von einem Team ausgebildeter Trauerbegleiterinnen erarbeitet und wird im zweimonatlichen Rhythmus mit insgesamt sechs unabhängig voneinander stattfindenden Veranstaltungen angeboten. Es handelt sich um jeweils zweistündige Treffen an Samstagvormittagen. Beim ersten Treffen, das noch im ausgehenden alten Jahr stattgefunden hatte, ging es um das Thema Bilanz ziehen und Neues wagen. „Gemeinsam halten wir das Traurige aus, das fühlbar im Raum steht, aber wir gehen dann auch wieder in Aktivität“, so beschreibt Christine Schwarz-Marinkovic die Treffen. „Wir wollen lichtvolle Momente schaffen und bei jedem Treffen ein kleines Werkzeug an die Hand geben.“ Beispielsweise wird ein Schatzkästlein angelegt, das mit schönen Erinnerungen gefüllt wird und in dunklen Zeiten geöffnet werden und einen Lichtblick für die Zukunft geben kann. (jojo)

Wer sich für die Teilnahme am Angebot des St.-Afra-Hospizes, des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes, interessiert, kann sich unter Telefon 0821/21702416 näher informieren und anmelden. Weitere Termine finden am 27. April, 29. Juni, 31. August und 26. Oktober statt. Das Angebot ist für den ganzen Landkreis bestimmt und jeder Termin kann auch einzeln wahrgenommen werden.

