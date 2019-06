19.06.2019

Besonderes ökologisches Konzept

Kreispolitiker besuchen größte Passivhaus-Siedlung Europas

Aichach-Friedberg/Heidelberg Nach Heidelberg führte kürzlich eine Exkursion der Bürgermeister des Landkreises. Bei der vom Kreisverband des Bayerischen Gemeindetages veranstalteten Reise war auch Landrat Klaus Metzger mit dabei. Die Gruppe hatte eine Führung durch die „Bahnstadt“, die größte Passivhaus-Siedlung Europas.

Auf mehr als 100 Hektar Fläche, einem ehemaligen Bahngelände, leistet die Siedlung durch ein besonders durchdachtes ökologisches Konzept und einen Nutzungsmix (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Freizeit bis hin zur Kinderbetreuung) einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Angestrebt ist ferner eine CO2 neutrale Energieversorgung, wozu eben jener Passivhaus-Standard und eine Fernwärmeversorgung beitragen sollen.

Christoph Czolbe vom Heidelberger Stadtplanungsamt führte die Gruppe einen Nachmittag durch das neue Stadtquartier „Bahnstadt“ und hatte jede Menge Informationen parat.

Natürlich durfte auch ein Besuch am Heidelberger Schloss nicht fehlen, wo Landrat und Bürgermeister auch noch Kontakt zur Wittelsbacher Geschichte aufnehmen konnten. Immerhin residierten die Wittelsbacher ja mehrere Jahrhunderte als Pfalzgrafen auch an Neckar und Rhein, in der „Kurpfalz“ und prägten diese entscheidend mit. (AN)

