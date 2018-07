14.07.2018

Besser als 1998

Wie der gebürtige Kroate Mate Sebalj aus Aichach das Finale erlebt

Herr Sebalj, wo schauen Sie das WM-Finale?

Mate : „Ich schaue mir jedes Spiel der kroatischen Nationalmmanschaft in Aichach beim Public Viewing beim Tio Pepe an. Zusammen mit meiner Frau und Freunden werden wir auch am Sonntag unser Team anfeuern. Mein Sohn spielt in München ein Turnier. Eigentlich schaue ich immer bis zum Ende zu. Aber diesmal fahre ich früher nach Hause.“

Wie sind Ihre Erwartungen an die Partie und wer wird Weltmeister?

„Frankreich ist zwar der Favorit, aber ich glaube, es wird ein ganz enges Spiel. Wir haben technisch sehr gute Fußballer. Den Titel hätten wir auf jeden Fall verdient aufgrund unserer bisherigen Leistungen. Das Finale wird kein Feuerwerk. Wir gewinnen mit 1:0 oder zur Not auch im Elfmeterschießen. Warum sollten wir nicht noch einmal überraschen.“

Was bedeutet dieses Finale für die Fans in Kroatien?

„Enorm viel. Die Mannschaft hat durch ihre Erfolge eine unglaubliche Euphorie im Land, aber auch bei den Kroaten in Deutschland ausgelöst. Schon jetzt sind alle stolz auf die Spieler, auch bei einer Finalniederlage wäre das so. Der Einzug ins WM-Finale hat für unser kleines Land eine enorme Bedeutung. Die ganze Welt schaut plötzlich auf uns. Große Nationen wie Deutschland sind schon lange raus, und Kroatien ist immer noch dabei. Schon jetzt herrscht Ausnahmezustand. Bei einem Sieg würde gar nichts mehr gehen und der Tag zum gesetzlichen Feiertag ernannt werden. Bislang haben wir in Aichach nach jedem Sieg kroatische Lieder gesungen. Das werden wir am Sonntag hoffentlich wieder machen.“ Die Fragen stellte Sebastian Richly

