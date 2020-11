vor 48 Min.

Besserer Handyempfang für Pöttmeser Ortsteile Ebenried und Osterzhausen?

Plus Seit Jahren hoffen die Ortsteile Ebenried, Stuben und Osterzhausen auf besseren Handyempfang. Nun könnte es etwas werden. Dafür ist ein Mobilfunkmast nötig.

Von Nicole Simüller

Seit Jahren fordern Zuhörer bei Bürgerversammlungen im Markt Pöttmes eine bessere Mobilfunkanbindung. So auch in den westlichen Gemeindeteilen wie Ebenried oder Osterzhausen. Nun gibt es Hoffnung für dort lebende Bewohner. Doch eine bessere Versorgung wäre mit dem Bau eines Mobilfunkmasts verbunden.

Der Markt Pöttmes steigt dazu in ein Förderprogramm ein, wie der Gemeinderat beschloss. Mit Geldern des Freistaats und der Gemeinde würde der Funkmast errichtet und unterhalten. Die Gemeinde erhofft sich dadurch "eine wesentliche Verbesserung" für die Bürger.

Markt Pöttmes will Fördergelder für Bau eines Mobilfunkmasts beantragen

Sowohl die Deutsche Telekom als auch Vodafone haben mittlerweile im Raum Ebenried, Stuben und Osterzhausen Mobilfunklücken ausgemacht. Auf dieser Grundlage kann die Gemeinde nun Fördergelder beantragen. Bis zu 500.000 Euro oder 80 Prozent der förderfähigen Kosten stehen in Aussicht. Die Gemeinde wäre allerdings für Dinge wie Fundament, Stromzuführung oder Wartung zuständig.

Im Raum Ebenried, Stuben, Osterzhausen könnten die Bewohner in absehbarer Zeit eine besseren Mobilfunkanbindung haben. Bild: serhio777, stock.adobe.com (Symbolfoto)

Ein Umstand, der im Gemeinderat für Diskussionen sorgte. Thomas Huber (Bürgerblock) nannte es eine "Sauerei", dass der Mobilfunkausbau - wie schon der Internetausbau - in den weniger lukrativen Gebieten an den Gemeinden hängen bleibe. Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) sagte: "Da kann ich nicht widersprechen." Allerdings sei es in seinen Augen fraglich, ob die Unternehmen hier eigenverantwortlich tätig würden. Ketz ließ durchblicken, dass er wenig Sinn darin sieht zu warten.

Bürgermeister Ketz: Bis zu 40 Meter hoher Mast weit weg von Besiedelung

Seinen Informationen zufolge wäre der Mast circa 30 bis 40 Meter hoch und würde "weit weg von der Besiedelung" im Wald errichtet. Die Räte waren sich einig darin, diesen Schritt nicht über die Köpfe der Bürger hinweg zu gehen. Daher wird die Gemeinde die Bewohner in den Ortsteilen Ebenried, Stuben, Osterzhausen und auch Wiesenbach anschreiben, ob der Mobilfunkausbau in ihrem Sinne ist. Zu präsent ist den Ratsmitgliedern der massive Widerstand in und um Ebenried gegen die Ausweisung einer Konzentrationsfläche für Windräder im Ebenrieder Forst vor neun Jahren. Auch im Pöttmeser Marktboten soll über den geplanten Mobilfunkausbau informiert werden.

Sollte sich größerer Widerstand regen, hat die Gemeinde Ketz zufolge die Möglichkeit, aus dem Förderprogramm wieder auszusteigen. Bisher besitzt die Gemeinde in dem Gebiet, das für den Funkmast infrage käme, keine Grundstücke. Ketz nahm daher Kontakt mit einigen Grundstückseigentümern auf.

Am Tag nach der Sitzung betonte Ketz im Gespräch mit unserer Redaktion, dass für zukunftsfähige Technologien eine gewisse Infrastruktur nötig sei. Er sei guter Dinge, dass der Mobilfunkausbau im Sinne der Bürger vor Ort sei. Falls jetzt Widerstand gegen den Funkmast aufkäme, würde vermutlich in den nächsten Jahren in der Gegend beim Mobilfunkausbau nichts vorangehen, so Ketz. "Corona hat gezeigt, dass es wichtig ist, so zu kommunizieren, dass wir unsere Kontakte auch in Krisenzeiten aufrechterhalten können." Der Unterschied zwischen den Städten und ländlichen Regionen dürfe nicht zu groß werden.

