vor 34 Min.

Bestlers Bücher für die Burgkirche in Oberwittelsbach

Im Wohnhaus des verstorbenen Altlandrats Josef Bestler in Oberwittelsbach können am Samstag Bücher und Erinnerungsgeschenke gekauft werden. Der Erlös ist für die Sanierung der Burgkirche im Aichacher Stadtteil.

Teile aus dem Nachlass des verstorbenen Altlandrats von Aichach-Friedberg, Josef Bestler, werden in Oberwittelsbach verkauft. Der Erlös ist für einen guten Zweck.

Von Christian Lichtenstern

Lesen war eine seiner ganz großen Leidenschaften. Nicht nur das Büro von Josef Bestler in seinem Haus in Oberwittelsbach war gesteckt voll mit Büchern, erzählt Tochter Gitti Henke. Der Altlandrat Aichach-Friedbergs, der im März vergangenen Jahres im Alter von 92 Jahren gestorben ist, hat nicht nur jede Menge Bildbände, Werke über Politik, Kultur, Geschichte, Architektur und Romane hinterlassen, sondern auch Andenken, Teller, Krüge, Erinnerungsgeschenke und vieles mehr.

Vieles aus Bestlers Nachlass liegt jetzt im Landkreisarchiv

Die Familie hat alle persönlichen Dinge an sich genommen und Dokumentarisches aus Bestlers aktiver Zeit als Landrat ans Kreisarchiv übergeben. Rund 1000 Bücher und die weiteren Stücke aus seinem Privatbesitz sollen jetzt aber verkauft werden. Für einen guten Zweck, der ganz im Sinne von Josef Bestler wäre. Der Erlös eines kleinen Marktes von 10 bis 14 Uhr im Haus an der Schyrenstraße 10 in Oberwittelsbach am Samstag, 20, Juli, soll für die Sanierung der Burgkirche im Aichacher Stadtteil verwendet werden, sagt Gitti Henke.

Die Tochter weiß: Die Burgkirche war Bestler ein Herzensanliegen

Das sei mit der ganzen Familie so abgesprochen und die Tochter des Altlandrats ist überzeugt, dass ihr Vater diese Verwendung gut finden würde: „Die Burgkirche war ihm immer ein Herzensanliegen.“ 35 Jahre lang, von 1978 bis 2013 wohnte Bestler in Oberwittelsbach. Er liebte den Wald und genoss seine täglichen Spaziergänge, aber auch seinen schönen Garten. Seine letzten fünf Lebensjahre bis zum Tod verbrachte er im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Aichach. Das liegt ja ganz in der Nähe zu seinem langjährigen Arbeitsplatz – dem Blauen Palais. Das Landratsamt wurde in seiner Amtszeit gebaut. Insgesamt war Bestler über 26 Jahre lang von 1962 bis 1989 Landrat – im Altlandkreis Aichach und nach der Kreisfusion im Jahr 1972 für Aichach-Friedberg. Der als Grandseigneur bekannte Kommunalpolitiker sorgte maßgeblich mit dafür, dass aus dem schrägen Trennungsstrich-Landkreis (Aichach/Friedberg) ein Bindestrich-Landkreis (Aichach-Friedberg) wurde.

