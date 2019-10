vor 6 Min.

Besucher wählen Katja Fischers Werk

Mit dem Publikumspreis in der Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis ausgezeichnet: „tosender Applaus – tosende Stille“ von der Nürnberger Künstlerin Katja Fischer.

Mit der Verleihung des Publikumspreises endet Kunstpreis-Schau

Mit der Verleihung des Publikumspreises ist die Ausstellung zum Aichacher Kunstpreis im San-Depot in Aichach zu Ende gegangen. Er ging an Katja Fischer aus Nürnberg. Sie erhielt 36 der insgesamt 404 abgegebenen Stimmen für ihr Werk „tosender Applaus – tosende Stille“ – eine Wand („mindwall“), die aus 32 Bildern mit verschiedenen Motiven besteht.

Begonnen hatte die Ausstellung mit der Verleihung des Aichacher Kunstpreises Mitte September. Wie berichtet, war der mit 3000 Euro dotierte Preis, diesmal zweigeteilt worden. Aus 170 eingereichten Arbeiten hatte eine Jury 47 ausgewählt. Unter diesen wurden Christine Metz aus Ried für ihre Bleistiftzeichnung „Terrain“ und der Nürnberger Fotografen Thomas Bergner für seine Fotografie mit dem Titel „idyll (pause)“ als Kunstpreisträger ausgewählt (wir berichteten). Das Preisgeld, das sich die Stadt und die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen teilen, war deshalb kurzerhand von 2500 Euro auf 3000 Euro aufgestockt worden, die sich die Preisträger teilten.

Bis zum Ende der Ausstellung hatten dann die Besucher die Gelegenheit, ihre Stimme für eines der 47 Werke abzugeben. Mit der Resonanz ist Kunstvereinsvorsitzender Werner Plöckl zufrieden. Etwa 620 Besucher wurden gezählt, davon 360 allein in der Museumsnacht. „Das ist eine tolle Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen, und sie wird auch wahrgenommen“, sagt Plöckl. Aber auch während der regulären Öffnungszeiten sei der Zuspruch gut gewesen.

Plöckl freut auch, dass fast zwei Drittel der Besucher für den Publikumspreis abgestimmt haben, der heuer erstmals vom Kunstverein Aichach ausgelobt wurde und mit 300 Euro dotiert ist. „Man sieht schon, dass die Leute interessiert dabei sind.“

Auf den ersten Platz landete unangefochten Katja Fischer. Mit 23 Stimmen wurde Doris Leuschner mit ihrem Werk „Al – What do you think?“. Edyta Deniz-Deluga ist die Drittplatzierte mit ihrem Bild „verwurzelt“. (bac)

