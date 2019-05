05:59 Uhr

Besucheransturm beim Oldtimertreff in Pöttmes

Das Traumwetter hat für Enge auf dem Schernecker Schlossberg gesorgt.

Auch Theo Mayr, der Organisator des Schernecker Oldtimertreffens, kann sich an einen solchen Ansturm auf Schloss Scherneck nicht erinnern. Ausschlaggebend für die regelrechte Invasion von Besuchern am Maifeiertag war wohl das schöne Wetter, das nicht nur die Besitzer der alten Fahrzeuge, sondern auch die Ausflügler in Scharen dorthin zog.

Schon früh war der Schlosshof mit alten Karossen gefüllt. In weiser Voraussicht hatten die Veranstalter das Areal für die Zweiräder gleich im Bereich des Biergartens außerhalb des Schlosses eingerichtet. Dennoch wurde es bald eng und alle verfügbaren Plätze waren belegt.

Ununterbrochen kamen die Oldtimer den Schlossberg hochgefahren – allesamt blitzblank geputzt. Vor allem für Cabriofahrer war das Wetter traumhaft. Die vielen Besucher konnten sich nicht sattsehen an den unzähligen Raritäten. Einige waren erstmals in Scherneck vertreten.

Edle Karossen mit ungeahntem Sammlerwert

Edle Karossen, die ungeahnten Sammlerwert haben, waren zu sehen. Kein Wunder, dass ihre Besitzer in regelmäßigen Abständen den Staub von der Lackierung wischten.

An den meisten Fahrzeugen waren Informationen zu den technischen Details zu lesen. Auch alle herkömmlichen Fabrikate und Typen waren zu finden. Neben deutschen Fabrikaten gab es viele Oldies aus England, Italien, Frankreich oder Amerika. Riesige Fahrzeuge mit Überlänge wie ein Bonneville oder Chevrolet waren die Hingucker schlechthin.

Auch die kleinen Wagen haben eine große Fangemeinde

Auch die Kleinsten hatten viele Liebhaber: so zum Beispiel eine Isetta 250, Baujahr 1962 mit nur zwölf PS, daneben ein Citroën 2CV6 Club oder ein Sportcabrio Moto Guzzi. Riesig dagegen die edle Karosse, die unweit präsentiert wurde: ein Oldie des Aindlingers Max Erdle, der seinem BMW 327/29, Baujahr 1939, 80 PS, Hubraum zwei Liter, eine Ausfahrt gönnte.

Aus Todtenweis kam Autonarr Joachim Thumm. Er präsentierte einen Dodge Roadster aus Detroit, der eine lange Geschichte hinter sich hat. Das Gefährt ist Baujahr 1923. Thumm hatte es bei einem längeren Aufenthalt in Australien vor 19 Jahren erworben, wo es 70 Jahre lang ununterbrochen in einer Familie seinen Dienst getan hatte. Abenteuerlich war nach seinen Worten die Überführung nach Deutschland.

Während in Australien alles per Handschlag abgewickelt wurde, begann im Zoll in Hamburg die deutsche Bürokratie zu arbeiten. In Deutschland gibt es nach Angaben von Thumm kein weiteres solches Exemplar. Deshalb gibt es dafür auch kaum Ersatzteile zu kaufen. Das Gefährt mit seinen 28 PS hat immerhin einen Hubraum von 3,5 Litern. Die hölzernen Speichen der Räder sind tadellos in Schuss gehalten. Auch dieses Fahrzeug zog die Blicke der Besucher auf Scherneck auf sich. (at)

