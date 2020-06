vor 48 Min.

Betreiber für den Dorfladen in Todtenweis gesucht

So einen Dorfladen könnte es auch in Todtenweis geben. Dazu braucht es aber eine Betreibergesellschaft.

Plus Der Todtenweiser Gemeinderat sucht für den Dorfladen in Todtenweis einen Betreiber. Außerdem wurde eine Straße neu benannt.

Von Johann Eibl

Wie geht’s weiter mit den Plänen für einen Dorfladen in Todtenweis? In der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend erklärte Bürgermeister Konrad Carl: „Wir müssen jemanden haben, der sich um die Sache annimmt. Wir brauchen eine Betreibergesellschaft.“ Der zuständige Arbeitskreis soll sich weiter damit befassen.

Geld für Fahrdienst: Für den Fahrdienst in Todtenweis gibt es einen Zuschuss von 1500 Euro vom Landratsamt in Aichach. Zweite Bürgermeisterin Petra Wackerl, die dieses Projekt leitet, kommentierte die Meldung so: „Eine Wertschätzung für unsere Arbeit.“

Zwei Bauanträge: In der Bergstraße kann eine Grenzgarage errichtet werden und in der Seestraße, ebenfalls in Todtenweis gelegen, eine landwirtschaftliche Halle.

Schaden an Kapelle: Die Kapelle in Sand weist Risse auf. Franz Färber könnte sich vorstellen, dass man die Schäden mit einem Anstrich beheben würde.

Name für Straße: Die neue Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Lechfeldwiesen Teil II Süd erhält den Namen „Am Lerchholz“.

Energie erzeugen: Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf freier Fläche in Sand wird ein Bebauungsplan aufgestellt. In dem Zusammenhang muss der Flächennutzungsplan geändert werden.

Hunde reißen Rehe im Schernecker Wald

Minus in Kita: Für 2019 soll die Gemeinde eigentlich einen Erstattungsbetrag von gut 10000 Euro von der Katholischen Pfarrkirchenstiftung erhalten. Diese Summe wird aber nicht überwiesen, sondern soll das Defizit des Kinderhauses 2020 auf 33000 Euro reduzieren.

Auswärts zahlen: Wenn in Petersdorf, Aindling oder Todtenweis ein Bub oder ein Mädchen in einem auswärtigen Kinderhaus betreut wird, dann werden künftig Erstattungsbeträge fällig. Diese Regelung tritt aber nur dann in Kraft, wenn Aindling und Petersdorf dem Todtenweiser Beschluss folgen.

Hunde ohne Leine: Im Schernecker Wald seien nach Aussage von Bernhard Riß auswärtige Hundebesitzer unterwegs, die offensichtlich ihren Vierbeinern keinen Einhalt gebieten. Es seien bereits Rehe gerissen worden. Daher verlangte Riß ein generelles Leinengebot.

Geld gespart: Michael Hofberger sorgte mit einigen Mithelfern dafür, dass am Skaterplatz die Banden angebracht wurden. Wie Carl vorrechnete, hätten sich die Kosten damit um rund 30.000 Euro reduziert.

Verzicht auf Kandidatur: Richard Eberle erläuterte, warum er drei Wochen zuvor nicht mehr für das Amt des Zweiten Bürgermeisters kandidierte. Das sei nicht auf mangelndes Interesse zurückzuführen gewesen: „Aus zeitlichen Gründen war es nicht mehr möglich.“

