07.12.2018

Betreuung: Bau startet im Frühjahr

Gebäude für Affinger Schüler kostet rund 2,2 Millionen Euro

Im Frühjahr wird mit dem Neubau der Mittagsbetreuung an der Affinger Grundschule begonnen. Bürgermeister Markus Winklhofer berichtete, dass der 2,2 Millionen Euro teure Bau in etwa zehn Monaten fertig sein soll. Derzeit läuft die Ausschreibung.

Dort wird es ruhiger. Laut Winklhofer sind die Flugbewegungen 2017 um knapp 2000 auf 56335 gesunken. Etwa ein Fünftel davon waren Hubschrauberflüge. Zum März 2019 schließt das Hubschrauberunternehmen Babcock seine dortige Niederlassung. Das wird sich bei den Zahlen bemerkbar machen. Der Ärger um die Flughafengastronomie hat sich seit dem Pächterwechsel erledigt.

Voraussichtlich im Frühjahr können die 19 Parzellen „Südlich der Gebenhofener Straße“ in Affing und die sieben „Am Anger“ in Mühlhausen vergeben werden. Schneller geht das nicht, bat Winklhofer um Verständnis. Denn es müsse die Erschließungsplanung vorliegen, um die Kosten ermitteln zu können. Noch etwas dauern wird es beim großen Baugebiet „Am Weberanger“ in Mühlhausen. Hier ist wegen der Friedberger Ach eine Berechnung nötig, um eine Hochwassergefahr zu vermeiden. Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Unterkreuthweg in Mühlhausen ist das faunistische Gutachten in Arbeit.

Wegen der angespannten Finanzlage, aber auch wegen der aus Krankheitsgründen überlasteten Verwaltung werden im nächsten Jahr keine neuen Projekte angepackt. Stattdessen will die Gemeinde laut Bürgermeister bereits begonnene oder beschlossene Vorhaben erledigen, darunter der Rückbau der Alten Säge in Mühlhausen, Brückensanierungen oder der Saumweg in Gebenhofen.

Die 60 Besucher der Bürgerversammlung hielten sich bei den Wortmeldungen zurück. Neben den zwei Verkehrsthemen (siehe eigenen Bericht) meldete sich nur Christian Feller zu Wort. Der vierfache Vater stellte fest, dass der Kinderarzt in Affing ausgelastet sei und keine neuen Patienten aufnehmen könne. Er fragte, ob die Gemeinde mithelfen könne, dass dieser Unterstützung bekomme. Winklhofer betonte, dass das Sache der Kassenärztlichen Vereinigung sei. Briefe an Stellen wie das Gesundheitsamt, in denen die Gemeinde auf die Problematik hinweist, hält er aber für möglich.

Das schnelle Internet ist da in Affing. Seit Monaten aber sind offene Stellen im Asphalt nicht repariert. Es gibt Klagen und Beschwerden. In den nächsten Wochen sollen die Baustellen endlich bereinigt werden. Er hoffe, dass die Telekom diese Zusage einhalte, so Winklhofer. (jca)

