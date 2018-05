17:00 Uhr

Betrunken: 18-Jähriger baut Unfall und schläft ein

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Friedberg hat am frühen Sonntagmorgen in betrunkenem Zustand einen Unfall in Aichach gebaut und ist danach am Steuer seines Wagens eingeschlafen.

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Friedberg hat am frühen Sonntagmorgen in betrunkenem Zustand einen Unfall in Aichach gebaut und ist danach am Steuer seines Wagens eingeschlafen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der junge Mann über eine Verkehrsinsel am Milchwerk und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Obwohl sein Airbag auslöste, schlief der 18-Jährige danach in seinem Auto, bis er von einer Streifenbesatzung der Polizei geweckt wurde. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann einen Alkoholwert von über zwei Promille fest. Zudem entdeckten sie eine geringe Menge Marihuana im Wagen entdeckt. Den 18-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. (nsi)

