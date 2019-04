08:58 Uhr

Betrunkener 24-Jähriger greift bei Party Polizisten an

Ein 24-Jähriger und ein 19-Jähriger mussten sich in Aichach vor dem Jugendgericht. Sie hatten bei einer Party Polizisten beleidigt beziehungsweise angegriffen.

Ein junger Mann griff auf einer Party in Friedberg Polizisten an. Er war kaum zu bändigen. Deshalb stand er nun in Aichach vor Gericht. Ebenso ein 19-Jähriger.

Von Tom Trilges

Richterin Eva-Maria Grosse zeigte sich am Ende eines Prozesses vor dem Aichacher Amtsgericht besorgt – und verärgert: „Ich will nicht, dass Polizisten irgendwann keine Lust mehr auf diesen Beruf haben. Deshalb werde ich auch immer wieder hart durchgreifen.“ Kurz zuvor hatte sie einen 24-Jährigen zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt und einen 19-Jährigen verwarnt. Die beiden Friedberger hatten bei einer Party Polizisten beleidigt, der 24-Jährige hatte zudem Drohungen ausgesprochen und sich den Beamten widersetzt.

Aber was war passiert? Anfang Juli vergangenen Jahres bemerkte ein Friedberger, wie auf seinem Grundstück Personen versuchten, einen Geburtstagsbaum umzureißen. Er verständigte daraufhin die Polizei. Zwischenzeitlich waren die Unruhestifter allerdings mit einem schwarzen Auto davongefahren. Wenig später sichtete er das Fahrzeug dann bei einer Geburtstagsfeier in der Nähe erneut. Er meldete sich nochmals bei der Polizei.

19-Jähriger beleidigt die Beamten heftig

Die eintreffenden Beamten bemerkten schnell drei auffällige, betrunkene Personen bei der Garagenparty – später wurden 1,6 beziehungsweise 1,8 Promille festgestellt. Sie konnten sich nicht ausweisen. Nachdem der Gastgeber der Feier die drei Störenfriede als unerwünscht bezeichnet hatte, wollten die Einsatzkräfte Platzverweise durchsetzen. Der 19-jährige Angeklagte beleidigte die Beamten daraufhin heftig, konnte aber in den Streifenwagen gebracht werden. Mit der Zeit beruhigte er sich.

Ganz anders sah die Situation beim anderen Angeklagten aus: Der 24-Jährige ließ sich nicht überzeugen, das Gelände zu verlassen. Plötzlich baute er sich vor den Polizisten auf und sagte: „Ihr fühlt euch doch nur stark, weil ihr zu viert seid.“ Das war jedoch erst der Beginn: Er widersetzte sich nicht nur der Fixierung am Boden, sondern begann auch, die Einsatzkräfte zu bedrohen. „Bevor ihr die Anzeige geschrieben habt, seid ihr tot“, sagte er. Später ging er einen Beamten verbal unflätig an. Letztlich versuchte der 24-Jährige, nach einem Polizisten zu treten, verfehlte ihn nur knapp. Die beiden Angeklagten kamen im Verlauf des Abends in Arrest.

Angeklagte entschuldigen sich persönlich bei Beamten

Vor Gericht ließen sich beide nicht ausführlich zu den Vorwürfen ein. Ihre einzige Stellungnahme: Sie seien zu betrunken gewesen, könnten sich an nichts erinnern und es täte ihnen leid. Bei den als Zeugen geladenen Polizisten, die an dem Abend im Juli vor Ort gewesen waren, entschuldigten sich beide persönlich.

Nach dem Urteil wandte sich Richterin Grosse vor allem dem 24-Jährigen zu: „Hinterfragen Sie Ihren Alkoholkonsum. Ich sage Ihnen deutlich: Bei mir folgt auf eine Bewährung ganz sicher eine Haft, wenn Sie sich noch etwas zuschulden kommen lassen. Sie sind vorbestraft gewesen und haben nichts gelernt.“ Vor knapp drei Jahren war der 24-Jährige bereits wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilt worden. Zusätzlich zur Bewährungsstrafe für den älteren der beiden Täter und der Verwarnung für den jüngeren müssen beide jeweils 600 Euro Geldauflage zahlen.

Höhere Strafen gab es nicht, weil die Sozialprognosen für beide positiv ausfielen: Einer absolviert eine Lehre, der andere hat einen Beruf erlernt und schließt wohl in diesem Jahr eine Weiterbildung ab.

