vor 41 Min.

Betrunkener Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn

Ein 24-jähriger verursacht zwischen Gundelsdorf und Ingstetten einen Unfall. Er prallt mit seinem Auto frontal in einen Golf.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend bei Gundelsdorf einen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Laut Polizei war der 24-Jährige mit beinahe 1,40 Promille erheblich alkoholisiert. Er war von Gundelsdorf in Richtung Ingstetten unterwegs, als er etwa 300 Meter nach dem Ortsende mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal in den entgegenkommenden Golf einer 65-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des Mannes in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16000 Euro. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. (AN)

