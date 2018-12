14:07 Uhr

Betrunkener Kranführer beschädigt Wohnmobil

54-Jähriger schwenkt Last viel zu tief und richtet einen ordentlichen Schaden an. Warum er sich verkalkuliert hat, ist der Polizei schnell klar

Überhaupt nicht im Griff hatte ein Kranführer am Montag in Dachau sein großes Baustellengerät. Wie die Polizei mitteilte, schwenkte er die Last auf einer Baustelle in der Jahnstraße viel zu tief über ein Wohnmobil, das verkehrsbedingt warten musste. Dadurch beschädigte der 54-Jährige das Dach des Fahrzeugs. Die Polizei stellte vor Ort schnell fest, warum sich der Kranführer so erheblich verkalkuliert hatte: Er war betrunken. Der Test ergab, dass er deutlich über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Der 54-Jährige muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Der Schaden am Wohnmobil wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. (AN)

