vor 49 Min.

Betrunkener baut Unfall auf B300 bei Aichach

Ein 31-Jähriger war so betrunken, dass er beim Einbiegen in die B300 bei Aichach im Gegenverkehr landete. Dort kracht es.

Ein 31-Jähriger hat am Freitag völlig betrunken einen Unfall auf der B300 verursacht. Der Mann wollte laut Polizei gegen 21.30 Uhr von Unterwittelsbach kommend nach rechts auf die Bundesstraße in Richtung Schrobenhausen einbiegen. Weil er so betrunken war, verfehlte er die Spur und landete stattdessen auf der Linksabbiegespur des Gegenverkehrs. Dort stieß der 31-Jährige mit einem Auto zusammen, das sich ordnungsgemäß zum Abbiegen eingeordnet hatte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autofahrer leicht bis mittelschwer verletzt und es entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Er beläuft sich auf insgesamt rund 70000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte den Führerschein des Unfallverursachers sicher. Er hatte über zwei Promille Alkohol im Blut. Am Unfallort waren die Feuerwehren aus Aichach und Kühbach eingesetzt. (AN)

