20:02 Uhr

Betrunkener berichtet von Messerattacke

Er will von vier Männern angegriffen worden sein. Die Polizei hat ihre Zweifel.

Mit 2,3 Promille fanden die Sanitäter am Donnerstag gegen Mitternacht einen betrunkenen jungen Mann in Dasing auf der Straße. Bei der Behandlung wurde der 25-Jährige plötzlich aggressiv und randalierte im Rettungswagen. Der Polizeistreife erzählte er, dass er in einer Gaststätte die Fußball-WM angesehen habe und hinaus geworfen worden sei. In der Bahnhofstraße will er dann hinter einer Gruppe von vier Männern hergelaufen sein, die sich unvermittelt gegen ihn gewandt hätten. Er sei von dieser Gruppe wegen seiner Herkunft attackiert und mit einem Messer verletzt worden. Auf seinem Bauch hatte er eine oberflächliche Hautverletzung. Laut Polizei sind diese Angaben aufgrund der Alkoholisierung fraglich. Der Wirt bestätigte nur, dass der Mann andere Gäste angestänkert habe und deswegen aus dem Gasthaus gewiesen worden sei. (gth)

