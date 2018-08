vor 38 Min.

Betrunkener beschwert sich über Dachauer Geisterbahn

Damit war ein 20-Jähriger auf dem Volksfest gar nicht zufrieden. Das könnte am Alkohol gelegen haben. Ebenso wie der Sturz eines 83-Jährigen in den Webelsbach

Mit der Leistung der Geisterbahn war ein 20-jähriger Volksfestbesucher in Dachau überhaupt nicht zufrieden. Laut Polizei beschwerte er sich am Montag gegen 19.40 Uhr lautstark bei der Kassenfrau und ließ sich nicht mehr beruhigen. Besänftigen konnten ihn auch die Polizeibeamten nicht. Diese vermuten nun, das könnte mit seinem Alkoholisierungsgrad zu tun haben. Der Mann hatte 1,64 Promille im Blut. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus, dem er nur widerwillig nachkam. Weil der 20-Jährige wenig später erneut auf dem Volksfest auftauchte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Ebenfalls Schwierigkeiten wegen übermäßigen Alkoholgenusses hatte ein 83-jähriger Volksfestbesucher. Er machte sich am Montag gegen 17.40 Uhr auf den Heimweg. Laut Polizei verfehlte er die Brücke über den Webelsbach um zwei Meter. Der Senior marschierte direkt in den Bach und stürzte. Er zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. (AN)

Themen Folgen