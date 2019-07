vor 58 Min.

Betrunkener fährt in Schlangenlinien nach Sielenbach

Die Aichacher Polizei erwischt fünf Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Junge Männer in Aichach und Haunswies müssen ihre Autos stehen lassen.

Von Claudia Bammer

Insgesamt fünf Autofahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, hat die Aichacher Polizei bei Kontrollen am Wochenende aus dem Verkehr gezogen.

In Sielenbach verständigte am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Polizei, weil ein Auto in Schlangenlinien auf der Staatsstraße 2338 zwischen Klingen (Stadt Aichach) und Sielenbach unterwegs war. Der 48-jährige Fahrer wurde wenig später in seiner Wohnung angetroffen. Er stand mit knapp 2,8 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Er musste die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten und zudem seinen Führerschein abgeben.

In Aindling wurde am Freitag gegen 22 Uhr eine 24-jährige Studentin mit ihrem Auto in der Ahornstraße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Die junge Frau muss nun mit einem Bußgeldverfahren und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Drogentest reagiert positiv auf Cannabis

Wie die Polizei berichtet, stoppte sie drei junge Männer – einen 21-Jährigen, einen 19-Jährigen und einen 22-Jährigen – zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 3.30 Uhr in Aichach in der Bahnhofstraße und der Franz-Beck-Straße sowie im Affinger Ortsteil Haunswies mit drogentypische Ausfallerscheinungen. Da der jeweilige Drogentest positiv auf THC, also Cannabis, reagierte, mussten sie ihre Autos stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

