18:17 Uhr

Betrunkener findet in Dasing nicht heim

Die Polizei wurde in Dasing auf einen Betrunkenen aufmerksam.

Stark alkoholisierter Mann torkelt im Regen in Sommerkleidung über die Friedberger Straße.

Im strömenden Regen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.30 Uhr ein Mann über die Friedberger Straße in Dasing getorkelt. Eine Polizeistreife wurde auf ihn aufmerksam, wie die Friedberger Polizei jetzt berichtete.

Der Mann musste sich einem Alkoholtest unterziehen, der einen Wert von 2,1 Promille ergab. Weil er nur in leichter Sommerbekleidung unterwegs war und den Weg nach Hause nicht mehr fand, nahm die Polizeistreife den Mann in Sicherheitsgewahrsam. (AN)

