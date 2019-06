vor 7 Min.

Betrunkener pöbelt und wird festgenommen

Mann wird ausfällig und fährt mit Auto

In der Nacht auf Samstag wurde laut Polizei ein sichtlich betrunkener 58-Jähriger in einer Adelzhauser Gastwirtschaft gegenüber mehreren Frauen ausfällig. Als er aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, pöbelte er herum und fuhr dann mit seinem Auto davon. Die Polizei fand den Wagen verlassen vor der Wohnanschrift des 58-Jährigen. Der Mann öffnet nach Läuten der Beamten zwar ein Fenster, verwehrte ihnen jedoch den Zutritt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft öffnete die Polizei die Eingangstüre gewaltsam und nahm den Mann fest. Weil der 58-Jährige laut Polizei aggressiv wurde und herumschrie, fesselten ihn die Beamten. (AN)

Themen Folgen