12:06 Uhr

Bettlerinnen tricksen Ehepaar aus

Mit einem silbernen Audi sind die beiden Bettlerinnen geflüchtet, die am Samstag in Aichach 400 Euro erbeutet haben. Die Fahndung der Polizei ist bislang ergebnislos geblieben. Symbolbild

Nachdem der Mann und die Frau Geld abgehoben haben, werden sie von zwei Frauen um eine Spende gebeten. Dann geht alles ganz schnell.

400 Euro haben zwei Bettlerinnen am Samstag in Aichach von einem Ehepaar erbeutet. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, hatte das Paar kurz zuvor Geld abgehoben. Auf dem Schlossplatz unmittelbar vor der Kirche baten dann gegen 11.50 Uhr zwei Frauen das Paar um eine Spende. Als der Mann seine Geldbörse öffnete, um den Bettlerinnen Münzgeld zu geben, beugte sich eine von ihnen über die Börse und stahl blitzschnell 400 Euro in Scheinen. Die Bettlerinnen liefen zu einem silbernen Audi, der in unmittelbarer Nähe geparkt war. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann.

Eine Passantin wollte die Flucht des Audis noch verhindern. Sie versuchte, die Fahrertür zu packen. Es gelang ihr nicht, stattdessen verletzte sie sich leicht an der Hand. Eine weitere Zeugin fotografierte das Fluchtfahrzeug mit dem Handy.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Audi mit dem Kennzeichen LIP-QK-603 war bislang nicht erfolgreich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweis unter 08251/8989-0. (jca)

