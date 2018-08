22.08.2018

Bewerber für und aus dem Landkreis

Für Landtag und Bezirkstag treten im Oktober jeweils zehn Direktkandidaten im Stimmkreis Aichach-Friedberg an

Von Christian Lichtenstern

Die Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen am Sonntag, 14. Oktober, stehen jetzt fest. Im Stimmkreis 703 Aichach-Friedberg (identisch mit dem Landkreis) bewerben sich insgesamt zehn Kandidaten um das Direktmandat im Landtag in München und ebenfalls zehn Kandidaten um das Direktmandat im Bezirkstag in Augsburg. Der Wahlkreisausschuss bei der Regierung von Schwaben hat laut einer Mitteilung die Vorschläge geprüft und zugelassen. Jeder Wähler hat beim Urnengang insgesamt vier Stimmen – je zwei für den Landtag und den Bezirkstag. Mit den Erststimmen werden die Direktkandidaten für Land- und Bezirkstag gewählt. Mit den Zweitstimmen wird je ein Listenkandidat für beide Parlamente gewählt. Hier die Bewerber aus und für den Stimmkreis:

Direktkandidaten Landtag

Peter Tomaschko (Landtagsabgeordneter, Diplom-Verwaltungswirt, Kreisrat, Merching)

Simone Strohmayr (Landtagsabgeordnete, Rechtsanwältin, Stadtbergen)

Johannes Hatzold (Selbstständiger Kfz-Meister, Kreisrat, Friedberg)

Christina Haubrich (Krankenschwester, Merching)

Karlheinz Faller (Diplom-Pädagoge, Kreisrat, Dasing)

Andreas Zwiselsberger (Kfz-Mechatroniker, Friedberg)

Gerhard Eser (Immobilienkaufmann, Mering)

Maria Posch (Logopädin, Inchenhofen)

Josef Settele (Kfz-Meister, Gemeinderat, Aindling)

Frank Liermann (Selbstständiger Kfz-Meister, Friedberg)

Listenkandidaten Landtag

Manfred Losinger (CSU, Landwirt, stellvertretender Landrat, Friedberg); Sandra Lederer (SPD, Redakteurin, Kissing); Susanne Kanzler (FW, kaufmännische Angestellte, Dasing); Katrin Müllegger-Steiger (Grüne, Lehrerin, Kreisrätin, Gemeinderätin, Kissing); Thomas Quante (FDP, Sachbearbeiter, Friedberg); Manuela Zwiselsberger (Linke, Krankenpflegerin, Friedberg); Rolf Staudigl (Bayernpartei, kaufmännischer Angestellter, Friedberg); Andreas Krämer (Liberal-Konservative Reformer, Elektroinstallateur, Kissing); David Krcek (Liberal-Konservative Reformer, IT-Berater, Merching); Kristin Burger (V-Partei3,, Tierpflegerin, Petersdorf).

Direktkandidaten Bezirkstag

Tomas Zinnecker (Bürgermeister, Kreisrat, Aindling)

Bernd Müller (Bürgermeister, Rechtsanwalt, Kreisrat, Bobingen)

Markus Brem (Landwirt, Kreisrat, Stadtrat, Gersthofen)

Claudia Eser-Schuberth (Berufsberaterin, Kreisrätin, Stadträtin, Friedberg)

Helmuth Reitmayer (Geschäftsführer, Friedberg)

Tuncer Cengiz (Industriekaufmann, Augsburg)

Rolf Staudigl (kaufmännischer Angestellter, Friedberg)

Constanze Freifrau Tucher von Simmelsdorf (Studienrätin, Friedberg)

Kerstin Burkhardt (Lehrerin, Friedberg)

Frank Liermann (Selbstständiger Kfz-Meister, Friedberg)

Listenkandidaten Bezirkstag

Stephanie Kopold-Keis (CSU, Bäuerin, Kreisrätin, Marktgemeinde Pöttmes); Hans-Dieter Kandler (SPD, Bürgermeister, Rechtsanwalt, Kreisrat, Marktgemeinde Mering), Roland Eichmann (SPD, Bürgermeister, Stadt Friedberg); Christian Gerold (SPD, Fachinformatiker, Mering); Petra von Thienen (Grüne, technische Redakteurin, Gemeinderätin, Marktgemeinde Mering); Joachim Pehlke (FDP, Angestellter, Stadt Friedberg); Michael Haak (Linke, Transportunternehmer, Adelzhausen); Gerhard Eser (Bayernpartei, Immobilienkaufmann, Marktgemeinde Mering); Berta Arzberger (ÖDP, Diplom-Sozialpädagogin, Kreisrätin, Hollenbach); Kristin Burger (V-Partei3 Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer, Tierpflegerin, Petersdorf). (cli)

