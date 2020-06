vor 21 Min.

Bewirtung auf Aussichtsterrasse am Flughafen?

Gemeinderat: Affing will zunächst weitere Informationen einholen

Der Affinger Gemeinderat hat Bedenken geäußert, als es jetzt in der Sitzung um die Bewirtung am Augsburger Flughafen ging. Neben vielen weiteren Themen wurde auch die Westumfahrung angesprochen.

Zu diesem Projekt gab es kürzlich eine Besprechung. Der beteiligte Anwalt wird im Gemeinderat darüber sprechen.

Beim Neubau der Mittagsbetreuung sei alles im Lot, teilte Bauamtsleiter Ralf Scherbauer mit. Momentan sei mit Gesamtkosten von 2,57 Millionen Euro zu rechnen, ursprünglich war von 2,8 Millionen Euro die Rede. In Betrieb soll die Einrichtung am 1. September gehen.

Beim Absturz an der Alten Säge in Mühlhausen soll das Gewässer naturnah gestaltet werden. Bis zum Jahresende wird das Vorhaben laut aktueller Planung verwirklicht werden.

Für die Coronahilfe in Affing besteht zumindest derzeit kein Bedarf. Der Bürgermeister bedankte sich speziell auch beim anwesenden Pfarrer Maximilian Bauer für die Unterstützung.

Andreas Widmann und Manfred Klostermeir gehören dem Bau- und Verkehrsausschuss an, Josef Tränkl und Markus Jahnel sind ihre Vertreter. Tränkl (Markus Heidenreich) arbeitet wie Rudi Fuchs (Gerhard Faltermeier) im Finanzausschuss. Heidenreich (Tränkl) und Faltermeier (Anita Klostermeir) haben Sitze im Rechnungsprüfungsausschuss.

Für die abwassertechnische Erschließung von zwei Grundstücken am Georg-Wurzer-Weg im Norden von Affing wird mit gut 7600 Euro kalkuliert.

Die Prüfung der Standsicherheit beim Brückenbauwerk Am Weberanger und beim Brückenbauwerk 8 in Gebenhofen übernimmt das Prüfamt für Standsicherheit LGA in Augsburg für insgesamt gut 11000 Euro.

5500 Euro wird eine Steigleiter mit Rückenschutz kosten, die von einer Günzburger Firma geliefert und im Kinderhaus Affing installiert wird. Damit soll das Besteigen des Flachdaches dort ermöglicht werden.

Weil von der Decke lose Putzflächen abgefallen waren, wurde die Kirche im Ortsteil Frechholzhausen im November gesperrt. Die Arbeiten für die Sanierung vergibt die Gemeinde an eine Firma in Augsburg für 12600 Euro.

Knapp 10000 Euro wird in diesem Jahr die Sanierung der Schachtdeckel kosten. Der Auftrag ging an eine Firma in Röthenbach.

Den Gewässerunterhalt übernimmt die Firma Engelschalk (Affing) für 17000 Euro.

Die Firma Engelschalk plant mit 79000 Euro für die Kanalsanierung in offener Bauweise und die Firma Weißenhorn aus Königsbrunn mit 32000 Euro für die Kanäle in geschlossener Bauweise.

In der Affinger Straße in Gebenhofen darf ein Wohnhaus errichtet werden.

Die Errichtung einer Doppelhaushälfte mit Doppelgarage in der Friedhofstraße in Affing wurde vor sechs Jahren genehmigt. Nun wird der Bescheid erneut verlängert.

Im Kapitelholz in Affing darf eine Eigenverbrauchstankstelle weiter genutzt werden. Sie besteht seit 1999.

Bedenken waren zu hören, als es darum ging, einen Teilbereich der ehemaligen Aussichtsterrasse am Flughafen Augsburg für die Bewirtung zu nutzen. Nun werden weitere Infos eingeholt.

Im Weiler Katzenthal dürfen in einem ehemaligen Rinderstall künftig zehn Pferde untergebracht werden. (jeb)

