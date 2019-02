05:00 Uhr

„Bienen“ werben in Aichach für das Volksbegehren

Mit Musik, Sport und Spielen appelliert das Aktionsbündnis auf dem Aichacher Stadtplatz an die Bürger, zu unterschreiben. Auch weiterhin.

Von Gerlinde Drexler

„Biene Maja, Willi und Co“ bleiben am Samstagvormittag auf dem Aichacher Stadtplatz ziemlich unter sich. Mit gemeinsamem Singen, Musizieren und Spielen hatte das Aktionsbündnis im Landkreis das Volksbegehren unterstützen wollen. Auch wenn sich Berta Arzberger von der ÖDP mehr Zuspruch für die Aktion erhofft hat, ist für sie etwas anderes wichtig: „Dass die Menschen unterschreiben und das Volksbegehren mittragen.“

Und unterschreiben wollen offensichtlich einige. Noch während Mitglieder von Bund Naturschutz, den Grünen, der ÖDP und andere Unterstützer die Tische für die Prospekte aufbauen, spricht ein Adelzhauser sie an. Ob man hier für das Volksbegehren unterschreiben könne, will er wissen. Das gehe nur in der eigenen Gemeinde, erfährt er. Er ist nicht der Einzige, der sich im Laufe des Vormittags an dem Stand eintragen möchte.

Vor dem Verwaltungsgebäude der Stadt endet gerade der Fitnesskurs von Hanna Rehm. Die 27-jährige Physiotherapeutin bietet ihre Sportkurse sonst im Stadtgarten an. Heute macht sie mit einer kleinen Gruppe ein Gratistraining durch die Stadt. Ziel ist der Tandlmarkt, wo die Sportler gleich direkt die Möglichkeit haben, sich während der Sonderöffnungszeit in die Unterschriftenliste einzutragen.

Hobbyimker serviert Honigsemmeln

Hobbyimker Michael Zierer aus Sielenbach hat für jeden eine mit Honig bestrichene Semmel mitgebracht. Als Imker liege ihm das Volksbegehren sehr am Herzen, sagt er. Was er besonders wichtig findet, ist, mit allen Beteiligten in den Dialog zu kommen. Deswegen sei es auch schade, dass die Landwirte nicht mitmachen. „Sie sollten nicht von Anfang an dagegen schießen“, findet der Sielenbacher. Die Forderungen würden so, wie sie jetzt im Volksbegehren stehen, eh nicht durchgehen, glaubt Zierer.

Als Rathauslotse ist Georg Geffner aus dem Inchenhofener Ortsteil Sainbach unterwegs. Er weist mit einem umgehängten Plakat auf das Volksbegehren hin und gibt Auskunft, wo unterschrieben werden kann. Ihm ist es ein Herzensanliegen, die Aktion zu unterstützen. Sehr viele Passanten würden positiv reagieren, ist seine Erfahrung. Einige aber auch ablehnend.

Anna Rast ist mit ihrem Tenorhorn und ein paar Musikern auf den Stadtplatz gekommen. Sie unterstützen die Aktion musikalisch. „Man muss etwas machen. So kann es nicht weitergehen“, sagt Rast. Die Aktionsgemeinschaft hat ein Plakat aufgehängt, auf dem jeder notieren kann, was er ändern will. „Ich pflege meinen Garten insektengerecht“, steht hier unter anderem. Auch das regionale Einkaufen und die Unterstützung der Hofläden sind aufgeführt.

Für das Aktionsbündnis ist es fünf vor zwölf

„Es ist ein mühsames Brot“, sagt Berta Arzberger. Sie hatte gehofft, dass mehr Leute auf den Stadtplatz kommen würden. Unterm Strich ist ihr jedoch wichtiger, dass die Menschen das Volksbegehren unterstützen und dafür unterschreiben. Um darauf hinzuweisen, dass es allerhöchste Zeit ist, etwas zu tun, greift sie um fünf vor zwölf zum Megafon. Ihr Appell:

Auch wenn schon viele Unterschriften gesammelt wurden, sollen die Bürger weiter unterschreiben. Arzberger ist sicher, dass das Volksbegehren ausreichend Zustimmung bekommen wird. Dann werden am runden Tisch von Ministerpräsident Markus Söder Vertreter des Volksbegehrens und des Bauernverbandes sitzen und über den neuen Gesetzesentwurf beraten. „Der Bauernverband wird ein großes Gewicht haben“, ist Arzberger überzeugt. Deshalb sei es wichtig, den anderen mit vielen Unterschriften einen großen Rückhalt zu geben.

Sie betont: „Wir richten uns nicht gegen die Bauern, aber gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft.“

Themen Folgen