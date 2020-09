vor 20 Min.

Biergarten soll Wohn- und Geschäftshaus weichen

Etat und Asylbewerberwohnheim sind in Aichach Thema

In Aichach beenden der Finanz- und der Bauausschuss in der nächsten Woche die Sommerpause des Stadtrats. Der Bauausschuss hat am Dienstag, 15. September, eine lange Tagesordnung vor sich.

Mehrere Bauanträge liegen vor, unter anderem für eine Nutzungsänderung von zwei Doppelhaushälften in der Reitmaierstraße in ein Wohnheim für Asylbewerber und für eine Nutzungsänderung eines bestehenden Wohnheims in Unterwittelsbach im Sperberweg in eine Sozialeinrichtung. In Aichach soll an der Bahnhofstraße 15 und 17, wo sich derzeit der Biergarten Orientexpress von Stadtrat Erol Duman befindet, ein Wohn- und Gewerbebau entstehen, nahe der Oskar-von-Miller-Straße eine Wohnanlage mit 15 bis 18 Wohnungen und in Ecknach an der Pappelstraße eine Wohnanlage mit sechs Wohnungen. Bauanträge liegen außerdem vor für eine Dacherneuerung und den Einbau von sieben Fremdenzimmern in der Bürgerstraße in Oberschneitbach, für die Erweiterung eines Ein- zum Vier-Familienhaus in Griesbeckerzell und den Umbau eines Wohnhauses in Unterwittelsbach in ein Dreifamilienhaus.

In Obermauerbach wollen Bauwerber eine landwirtschaftliche Lagerhalle erweitern und eine Schleppergarage anbauen sowie einen Milchviehstall mit Bergehalle erweitern. Weiter geht es um eine Änderung der Biogasanlage Froschham.

Im Finanzausschuss geht es bereits am Montag, 14. September, unter anderem um den Haushalt 2020, genauer um Verfügungssperren beziehungsweise einen Nachtragshaushalt, um die Jugendförderrichtlinien, um Abgase von Dieselmotoren in Feuerwehrhäusern, um den Jahresbericht des Jugendzentrums und um Zuschussanträge.

Der öffentliche Teil der Sitzungen beginnt jeweils um 18.30 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13 in Aichach. (bac)

