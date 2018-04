26.04.2018

Bilanz, Medaillen und Theaterpädagogik

Auf der Theatertagung des Landkreises geht es um „Offerten für das Amateurtheater“

Aichach-Friedberg Die 35. Theatertagung des Landkreises findet am Samstag, 5. Mai, im Landratsamt in Aichach statt. Die Verantwortlichen der Landkreisbühnen treffen sich zur Jahresbilanz, zur Fortbildung und zum Gedankenaustausch.

Das Hauptthema „Offerten für das Amateurtheater“ bringt drei Referate. Die Fuggerstädter Expertin Nicoletta Kindermann erklärt, wie „Die Augsburger Theaterpädagogik als Chance und Modell“ für die Kollegen im Wittelsbacher Land verstanden werden kann. Andreas Gärtner (Regie) und Louisa Grötsch (Videoregie) vom Neuen Theater Mering beleuchten das Thema „Theater und Film –- Film im Theater“ am Beispiel ihrer eigenen Faust-Inszenierung 2016 in Mering. Matthias Fittkau, Chef des Freiburger Unternehmens Stage-Combat Deutschland, demonstriert in seinen Beitrag „Bühnenkampf - oder warum oft am falschen Ende gespart wird“ das breite Spektrum des Bühnenkampfes.

Die Tagung wird von Landrat Klaus Metzger eröffnet. Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger zieht eine Bilanz des Theaterjahres 2017. Es folgt die Verleihung der Theater-Verdienstmedaille des Landkreises durch Landrat und Heimatpfleger an drei verdiente Theatermacher aus Eurasburg, Kühbach und Todtenweis. Anmeldung zur Tagung ist bis zum Mittwoch, 2. Mai, schriftlich an Michael Schmidberger oder per E-Mail an schmidberger.michael@web.de möglich. (AN)

