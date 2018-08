vor 53 Min.

Bilanz zum Stadtfest: Ein paar handfeste Streitereien

Es war ein friedliches Stadtfest in Aichach, aber: Ein Unbekannter schlug ein 14-jähriges Mädchen; ein 16-Jähriger provozierte einen Älteren, bis der zuschlug.

Zwei körperliche Auseinandersetzungen, bei denen zum Teil Alkohol im Spiel war. Fünf Personen, die so viel getrunken hatten, dass sie nicht mehr Herr ihrer Sinne waren. Das waren aus Sicht der Polizei die wichtigsten Vorfälle am Samstagabend beim Aichacher Stadtfest. Gemessen an der großen Besucherzahl sei das Fest jedoch „äußerst friedlich“ verlaufen, teilten die Beamten am Sonntagmorgen mit.

Gegen 22 Uhr kam es an der Straße Hinterm Turm zwischen zwei bislang unbekannten jungen Männern zu einem Streit. Eine 14-Jährige, die einen der Beteiligten kannte, wollte den Streit schlichten. Nach Angaben der Polizei erhielt sie daraufhin von dem anderen Mann einen Schlag ins Gesicht. Das Mädchen war zum Zeitpunkt des Vorfalls laut Polizei erheblich alkoholisiert und wurde anschließend von seiner Mutter abgeholt. Die Ermittlungen zu den beiden Männern dauern noch an.

271 Bilder Stadtfest in Aichach Bild: Erich Echter

Alkotest bei 16-Jährigem ergibt Wert von 1,66 Promille

Zwischen einem stark angetrunkenen 16-Jährigen und einem 30- Jährigen kam es im Bereich von Martinstraße und Knollerweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 16-Jährige hatte zweimal absichtlich gegen den am Boden liegenden Gitarrenkoffer des 30-Jährigen getreten. Dieser schlug den Jugendlichen daraufhin laut Polizei mit der flachen Hand in den Nacken. Da der Jugendliche sehr uneinsichtig war und weiter provozierte, als die Beamten vor Ort waren, erteilten sie ihm einen Platzverweis. Er wurde später seinem Vater übergeben. Ein Alkotest bei dem 16-Jährigen ergab einen Wert von 1,66 Promille. Beide Beteiligte müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Zu viel Alkohol war auch bei fünf weiteren Personen im Spiel: Weil sie massiv betrunken waren und vermutlich auch, weil ihnen die hohen Temperaturen zusetzten, waren sie nach Polizeiangaben „nicht mehr in der Lage, eigenständig zu handeln“. Einige von ihnen mussten dem Rettungsdienst übergeben werden.

20 Monate altes Mädchen stürzt am Kinderkarussell

Das Bayerische Rote Kreuz, das mit 18 Ehrenamtlichen vor Ort war, hatte laut Einsatzleiter Mario Pettinger überwiegend mit kleineren Vorfällen wie Insektenstichen oder Schnittverletzungen zu tun. Ein 20 Monate altes Mädchen fiel an einem Kinderkarussell von einer Stufe aufs Gesicht und verletzte sich an der Unterlippe.

Pettinger sagte am Sonntag: „Das Gute ist: Wir haben unsere Trage nicht gebraucht. Die Leute waren alle noch gehfähig.“ Auch von Alkoholleichen, die über längere Zeit ausgenüchtert werden müssen, blieben er und seine Kollegen, die bis 4 Uhr in der Früh da waren, verschont.

Einen Betrunkenen, der am nicht weit von der Innenstadt entfernten Griesbacherl lag, brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Ob er vom Stadtfest gekommen war, sei nicht bekannt, so Pettinger. Bewährt hat sich in seinen Augen das Sicherheitskonzept. Auch heuer sicherten BRK-Fahrzeuge die Zufahrten zum Stadtplatz. (nsi)

Themen Folgen