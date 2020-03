vor 23 Min.

Bilder aus ganz Schwaben

Fotos sind im Landratsamt zu sehen

Mit einer Ausstellung mit über 150 Fotos aus Schwaben im Foyer und in den Gängen des Aichacher Landratsamtes präsentiert sich der Bezirk Schwaben landschaftlich, kulturell und historisch von seiner schönsten Seite. Er rief 2018 alle fotobegeisterten Bürger mit Wohnsitz in Schwaben dazu auf, die „Schönheit in Schwaben“ in Landschaften, Menschen, Bauten oder Dingen mit der Kamera festzuhalten.

Der Bezirk Schwaben veranstaltet seit 1989 Fotowettbewerbe, die sich mit der Kultur, der Kulturlandschaft und der Baukultur in Schwaben befassen, sagte Bezirksheimatpfleger Peter Fassl bei der Eröffnung. Landrat Klaus Metzger freute sich, dass die Ausstellung nun im Wittelsbacher Land zu sehen ist. Metzger lobte die Qualität der Bilder: „So eine Ausstellung ist nicht so oft im Haus.“ Fassl ging ausführlich auf die Fotografen und ihre Werke ein. „Die Professionalität der Fotografie gegenüber früher ist gestiegen“, sagte er. Die Aufnahmen stammten nicht von Profis, sondern von Personen, die sich mit Fotografie befassen. Insgesamt sandten 94 Fotografen 402 Bilder ein. „Wir haben ein Drittel ausgewählt und dabei auf Schönheit gesetzt“, so Fassl. Mit einem Blick in die Anfänge der Fotografie sagte Fassl: „Früher machte man von einem Ort ein Foto, heute an die 150 Stück.“

Die Bilder zeigen fotogene Landschaften wie Seen, Berge, Flüsse und Wolken. Vereinzelt sind auch Gebäude zu sehen. Ganz selten sind Personen abgebildet. Weiter sind Stadtansichten, Denkmäler und Detailaufnahmen auf den Ausstellungstafeln zu finden. Fassl schwärmte besonders von der Makrofotografie: Sie ermögliche dem Betrachter faszinierende Einblicke.

Der Bezirksheimatpfleger wertete die Ausstellung als Plädoyer für die Schönheit Schwabens. Der erste Preis der Ausstellung ging an Gregor Derzapf aus Kaufbeuren und zeigt die Loreto-Kapelle bei Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu), um die sich Gewitterwolken zusammenballen. Unter den ausgestellten Fotos finden sich auch zwei aus dem Landkreis. Die Ausstellung ist bis 31. März zu sehen. (ech)

