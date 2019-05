vor 58 Min.

Bilder von einer, die die Welt beobachtet

Unter dem Titel „Mixed Emotions“ zeigt die Aichacher Künstlerin Maria Breuer ab dem heutigen Samstag im Köglturm in Aichach ihre vielseitige Arbeit. Die Betrachter sollen dabei mit ihren Werken in einen Dialog treten

Von Manfred Zeiselmair

Emotionale Werke zeigt die vielseitige Aichacher Künstlerin Maria Breuer unter dem Titel „Mixed Emotions“ im historischen Aichacher Köglturm. Bei der Vernissage am heutigen Samstag um 15 Uhr stellt sie ihre Arbeiten persönlich der Öffentlichkeit vor. Die Einführung übernimmt Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann.

Maria Breuer darf man getrost als ein Urgestein der Aichacher Kunstszene bezeichnen. Mit ihrem Engagement beim Aichacher Kunstverein und ihren zahlreichen eigenen Ausstellungen hat sie sich auch weit über die Grenzen Aichachs hinaus einen Namen gemacht. Im Aichacher Köglturm präsentiert nun die akademisch anerkannte freischaffende Künstlerin ihre „Mixed Emotions“.

„Mixed Emotions“ – Maria Breuer hat sich bewusst gegen die deutsche Übersetzung „Gemischte Gefühle“ entschieden. Das Englische drücke „eher die globale, sachliche Sicht auf die Dinge“ aus, erklärt sie in einem Pressegespräch. „Ich bin jemand, der die Welt beobachtet“, sagt sie. Dabei stehe sie oft hilflos „vis à vis“, was sie in zwei miteinander korrespondierenden Zeichnungen mit Druck im Treppenhaus zum Ausdruck bringt. Bei ihren Werken will Breuer durchaus auch mal politisch oder gesellschaftskritisch gesehen werden. So prangert sie die Hektik unserer Zeit an – und den Verlust der Handschrift und der Sprache. Ihre Arbeiten haben viel mit Kommunikation zu tun. „Ich gebe meinen Arbeiten gerne Titel“, sagt sie. Sie sollen dem Betrachter ein „Hilfsmittel der Annäherung“ sein und zum Dialog mit ihren Arbeiten anregen.

Die Ausstellung von Maria Breuer spiegelt ihre künstlerische Vielseitigkeit wider. So weisen zum Beispiel abstrakte Bilderserien auf „Prozesse der Veränderungen“ hin. Oder „Blickwinkel“ und „Kompositionen“ auf emotionale Sichtweisen. Im Treppenhaus stechen dem Besucher die überlagernden und ineinander verwobenen Akt-Darstellungen „AKTive I und II“ ins Auge. Und immer wieder spielt die sich verändernde Zeit eine große Rolle. Eine der ausgestellten Collage-Arbeiten, in der die Künstlerin verschiedene Techniken und Materialien miteinander kombiniert hat, nennt sie „Zeitversetzt-Zeitvernetzt“. Drei Würfel mit Frauen-Porträts sind aus Sicht der Künstlerin „Aus der Zeit gefallen“.

Seit vergangenem Jahr arbeitet Breuer auch mit und auf 100 Jahre altem Leinen – einem Familienschatz, wie sie sagt. Sie bedruckt und bemalt dieses und benutzt dabei altes Werkzeug wie zum Beispiel eine Rohrfeder. Den entstandenen Werken hat sie lateinische Namen gegeben, wie „In statu nascendi“ (Im Entstehen) oder „Incrementum“ (Im Wachstum). „Weil die lateinische Sprache, im Gegensatz zur Hektik unserer Zeit, etwas Ruhiges, Vergangenes in sich birgt“, erklärt Breuer.

Besondere Beachtung verdient ihr mit Pastellkreide auf altem handgeschöpftem Papier entstandenes Werk „Aus einer anderen Zeit“, das die Künstlerin in mehreren aufwendigen Arbeitsschritten einer Art „Alterungsprozess“ unterzogen hat. Im Dachgeschoss schließlich hat Breuer neben verschiedenen Schwarz-Weiß-Grafiken ihre „Schattenwelten“ aufgetischt.

und Öffnungszeiten Die Ausstellung „Mixed Emotions“ von Maria Breuer ist ab sofort bis zum 30. Mai im Köglturm in Aichach zu folgenden Zeiten zu sehen: an allen Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 30. Mai, findet ab 15 Uhr ein abschließendes Künstlergespräch statt.

