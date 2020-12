vor 31 Min.

Binnenbach bekommt statt einer Verkehrsinsel ein Tempomessgerät

Plus Die Bürger des Aindlinger Ortsteils klagen über rasende Autofahrer am Ortseingang. Welche ersten Maßnahmen den Verkehr jetzt bremsen sollen.

Von Evelin Grauer

Die Bewohner des Aindlinger Ortsteils Binnenbach wünschen sich mehr Verkehrssicherheit. Deshalb haben sie eine Unterschriftenaktion gestartet. Die Liste hatte Gemeinderätin Ulrike Schmid (Bürgerwille ‘76) Bürgermeisterin Gertrud Hitzler ( CSU/Freie Wählergemeinschaft) kürzlich überreicht. Darauf setzen sich 77 Binnenbacher Bürger für eine Verkehrsinsel am Ortseingang, vom Aindlinger Kellerberg kommend, ein. Zudem fordern sie einen Rad- und Fußgängerweg entlang der Ortsverbindungsstraße zum Kellerberg. Der Antrag wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung lange diskutiert.

Am Ortseingang von Binnenbach wird oft gerast. Die Bürger wünschen sich mehr Sicherheit. Bild: Matthias Balk, dpa (Symbolfoto)

Dabei wurde schnell klar, dass es mit einer Verkehrsinsel am südlichen Ortseingang wohl nichts werden wird. Hitzler erläuterte zunächst, dass weder vor noch nach dem Kobesweg, der ersten Straße nach dem Ortsschild, eine geeignete Stelle für eine Insel wäre. Zudem verwies sie auf hohe Kosten: Allein die Insel würde rund 120.000 Euro kosten - hinzu kämen vor allem Planungskosten und der Grunderwerb. Eine klare Absage erteilte die Bürgermeisterin der Idee der Unterzeichner, die Verkehrsberuhigung im Zuge der Erweiterung der Ortsdurchfahrt im nächsten Jahr zu verwirklichen. Eine derartige Umplanung hätte horrende Kosten zur Folge, so Hitzler.

Aindlinger Räte sind gegen eine Verkehrsinsel in Binnenbach

Auch die große Mehrheit der Gemeinderäte sprach sich gegen eine Verkehrsinsel aus. Das Hauptargument: Die Insel ist sehr teuer und bringt oft nicht die erhoffte Wirkung. Zudem sei der Platzbedarf groß und die Straßenverengung gerade für landwirtschaftliche Fahrzeuge ungünstig. Mehrere Gremiumsmitglieder fürchteten zudem, dass dann auch andere Ortschaften Inseln fordern könnten. Michael Balleis forderte zudem, die Geschwindigkeiten und das Verkehrsaufkommen an dieser Stelle erst einmal zu messen, um über Fakten sprechen zu können.

Vorschlag: Feldweg in Binnenbach als Gehweg nutzen

Die Gemeinderäte Bernd Aichele und Josef Gamperl, die selbst in Binnenbach wohnen, bestätigten rasende Autofahrer in diesem Bereich. Aichele schlug statt eines Gehwegs vor, den Feldweg neben der Verbindungsstraße zum Kellerberg so herzurichten, dass er von Fußgängern genutzt werden kann. Ulrike Schmid verdeutlichte, dass der Antrag der Bürger nur als Vorschlag zu sehen sei. Den Bürgern gehe es einfach darum, dass das Tempo an dieser Stelle reduziert werde. Sie selbst schlug noch ein 70-Schild am Berg vor.

Letztlich beschlossen die Räte, zunächst ein Tempo-Messgerät am Ortseingang aufzustellen, um Autofahrer auf ihr Tempo aufmerksam zu machen. Außerdem sollen bunt bemalte Schattenfiguren aus Holz aufgestellt werden, um auf Kinder hinzuweisen.

