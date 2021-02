vor 31 Min.

Binnenbacher Ortsdurchfahrt: Müssen die Anlieger für den Gehweg bezahlen?

Die Ortsdurchfahrt von Binnenbach wird ausgebaut. Die Arbeiten starten in den nächsten Tagen. Doch welche Kosten kommen auf die Anlieger zu?

Plus Die AfD stellt im Auftrag des Aindlinger Gemeinderats Josef Settele eine Anfrage an den Landtag. Diese soll klären, welche Kosten auf die Binnenbacher zukommen.

Von Evelin Grauer

Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt im Aindlinger Ortsteil Binnenbach soll in wenigen Tagen begonnen werden. Das Projekt soll rund 2,2 Millionen Euro kosten. Der Aindlinger Gemeinderat Josef Settele stellte jetzt die Frage, welche Kosten auf die Anlieger zukommen.

Settele sitzt für die Parteilosen Wähler im Aindlinger Gemeinderat, er ist aber auch Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag. Ein Parteikollege von Settele, der Leipheimer AfD-Landtagsabgeordnete Gerd Mannes stellte jetzt zum Thema Ortsdurchfahrt eine Anfrage an den Bayerischen Landtag.

Dabei verwies Mannes auf die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und fragte, ob dies auch Auswirkungen auf den Bau neuer Gehwege hat. Konkret wollte er von der Staatsregierung wissen, ob die Anlieger der Ortsdurchfahrt für die Erstellung eines neuen Gehweges Erschließungsbeiträge bezahlen müssen oder nicht. Verbunden mit der Frage, ob es der Gemeinde freigestellt sei, derartige Beiträge zu erheben oder nicht.

Settele geht von neuem Gehweg aus

Josef Settele bestätigte unserer Redaktion, dass er den Parteikollegen gebeten habe, diese Frage klären zu lassen. "Die Gemeinde hat ja nichts zu verschenken", betont er. In Binnenbach gibt es laut Settele derzeit keinen befestigten Gehweg, lediglich aufgekieste oder mit Rasen bepflanzte Wege. Er gehe daher davon aus, dass es sich um die Neuherstellung eines Gehwegs handle, so Settele. "Die Bürger wollen so einen Gehweg, aber man muss vorher abklären, ob er auch frei ist - wie die Straße", sagt er.

Dass in der Landtagsanfrage von der Ortsdurchfahrt Gaulzhofen, Setteles Heimatort, und nicht von Binnenbach die Rede ist, erklärt der Gemeinderat damit, dass es eine allgemeine, nicht auf einen bestimmten Ort gemünzte, Anfrage sein sollte. Das Pikante daran: In Gaulzhofen wurde die Ortsdurchfahrt bereits vor einigen Jahren ausgebaut und auch ein Gehweg errichtet. Damals wurden die Anlieger zur Kasse gebeten. Da es dort einige große Grundstücke gibt, mussten einige Bürger erhebliche Beiträge zahlen.

Gemeinde kann Erschließungsbeiträge erheben

In seiner Antwort auf die Anfrage weist das Bayerische Innenministerium darauf hin, dass es einen gravierenden Unterschied gibt zwischen der erstmaligen Herstellung einer Straße und der Erneuerung einer Straße. Der Gesetzgeber habe nur die Straßenausbaubeiträge abgeschafft.

An den Kosten für die Sanierung des Gehwegs müssen sich die anrainenden Grundstückseigentümer in Binnenbach nicht beteiligen. Bild: David Ebener, dpa (Symbolfoto)

Das sogenannte Erschließungsbeitragsrecht sei unverändert geblieben. Demnach erheben Gemeinden "zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschließungsanlagen einen Erschließungsbeitrag", heißt es in der Antwort.

Entwarnung für die Anlieger in Binnenbach

Was bedeutet das nun für Binnenbach? Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler gibt Entwarnung für die dortigen Anlieger. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt sie, dass die Anlieger keinerlei Erschließungsbeiträge bezahlen müssen. Der Gehweg werde nicht neu hergestellt, sondern verbessert. Es sei aus mehreren Gründen eine andere Situation als damals in Gaulzhofen. "Ob das fair ist oder nicht, darüber kann man streiten", so Hitzler. Die Gesetzeslage sei jetzt jedenfalls eine andere.

Hitzler verweist darauf, dass die Bürger allerdings sehr wohl für beauftragte Umbauarbeiten auf ihrem Grundstück, etwa für einen Glasfaseranschluss oder den Anschluss an den Regenwasserkanal bezahlen müssen.

Das kostet der Straßenausbau in Binnenbach

Die Gemeinde trägt aber die Kosten für den Ausbau der Straße. Darin sind auch Kosten für Wasser- und Kanalarbeiten enthalten. Ob das eventuell eine höhere Abwassergebühr zur Folge haben wird, ist offen. Von der Regierung von Schwaben kommt ein Zuschuss von knapp 800.000 Euro für das Projekt. Das heißt, für die Marktgemeinde Aindling bleiben rund 1,4 Millionen Euro.

