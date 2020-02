Bio-Essen in Schulkantinen: ÖDP zieht ihren Antrag zurück

Plus Die ÖDP macht vorerst einen Rückzieher. Sie wollte, dass in Schulen und Kliniken im Landkreis Aichach-Friedberg das Essen regional, saisonal und bio ist.

Vorrangig biologisch, regional sowie saisonal erzeugte Lebensmittel – auf diese Bedingungen soll der Landkreis Aichach-Friedberg die Anbieter von Speisen an kreiseigenen Schulen und Kliniken verpflichten. Diesen Antrag hat die ÖDP im Kreistag gestellt. Doch abgestimmt wird darüber erst einmal nicht.

Das Gremium hat nicht darüber entschieden, weil die beiden Kreisräte Berta Arzberger und Josef Moll den Vorstoß auf Vorschlag von Landrat Klaus Metzger zurückgezogen hatten. Der Landkreischef will mit den beiden Kreisräten in den nächsten Wochen einen neuen Vorschlag ausarbeiten, der dann in der nächsten Sitzung zur Abstimmung gestellt wird.

Von Beginn der Diskussion in der jüngsten Zusammenkunft wurde klar, dass der Antrag so nicht durchgehen würde. Peter Erhard (Freie Wähler) sah die konventionelle Landwirtschaft im Landkreis „diskriminiert“. Regional und saisonal könne er natürlich unterstreichen, aber die Festlegung auf ausschließlich biologische Lebensmittel nicht. Auch SPD- und CSU-Kreisräte sahen durch so einen Beschluss einen Großteil der regionalen Erzeuger und Lebensmittelproduzenten ausgeschlossen.

Grüne und Unabhängige unterstützen den Antrag

Dagegen unterstützen Grüne und Unabhängige den ÖDP-Antrag. Der stützte sich auch auf die Öko-Modellregion Paartal, die der Landkreis vor Kurzem mit aus der Taufe gehoben hat. Die Zahl der Ökobetriebe im Wittelsbacher Land soll sich bis Ende 2021 verdoppeln. In der Unterstützung der Modellregion sei man sich einig, betonte Landrat Metzger. Es gehe jetzt um einen gangbaren Weg.

