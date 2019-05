00:33 Uhr

Bio-Zertifikat für Gasthaus

Blumenthal feiert

Als Statement für eine konsequente ökologische Ausrichtung wurde gefeiert, dass Hotel und Gasthaus in Blumenthal nun Bio-Gold-Partner des Bioland-Verbands sind. Das ist eine Zertifizierung, die einen Bioanteil von 90 bis 100 Prozent bei den Lebensmitteln garantiert. Man erreicht damit den bestmöglichen Status, hieß es dazu in einer Mitteilung. Dazu beitragen soll auch, dass das Blumenthaler Bier, gebraut von der Brauerei Boandlbräu, eine Bio-Zertifizierung hat und ein Bio-Weizenbier demnächst folgen soll. (AN)

Themen Folgen