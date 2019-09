vor 20 Min.

Biomasse-Heizkraftwerk macht mehr Überschuss

Wärmeabgabe der Anlage in Aichach steigt. Auch das neue Krankenhaus ist angeschlossen

Mit einem höheren Jahresüberschuss hat das Biomasse-Heizkraftwerk in Aichach das Jahr 2018 abgeschlossen. Er stieg von 357000 auf rund 394000 Euro. Diese Zahlen präsentierte Kämmerer Wilhelm Rottenkolber im Aichacher Verwaltungs- und Finanzausschuss. Die Stadt Aichach ist mit 63 Prozent einer von zwei Gesellschaftern der Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH, die öffentliche Einrichtungen, Haushalte und Gewerbebetriebe mit Wärme und gegebenenfalls auch mit Strom versorgt. Der zweite ist der Landkreis mit 37 Prozent.

Durch den hohen Jahresüberschuss konnten wieder 270000 Euro in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Das Eigenkapital steigt so von rund 1,5 auf 1,9 Millionen Euro. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38 Prozent. Richtwert sind laut Rottenkolber 30 Prozent. Auch die Schulden sind um 309000 Euro auf 1,1 Millionen Euro abgebaut worden.

Insgesamt ist die Wärmeabgabe von 13060 auf 13654 Megawattstunden gestiegen. Die Gesellschaft entwickle sich nach wie vor positiv, so der Kämmerer. Zwei Neukunden wurden dazugewonnen. Auch das neue Kreiskrankenhaus in Aichach wird wieder aus dem Nahwärmenetz versorgt. Der Biomasse Wärmeverbund sei ein gefragter Anschlusspartner in unmittelbarer Nähe seines Netzes. Wegen der hohen Baukosten für das Nahwärmenetz und der oft geringen Wärmeabnahme könnten jedoch nicht alle Anschlusswünsche erfüllt werden. Rottenkolber informierte in der Sitzung auch über weitere Beteiligungen, Bürgschaftsverpflichtungen und Mitgliedschaften der Stadt.

Eine bestimmte weitere Mitgliedschaft kommt nicht dazu: Eine Mitgliedschaft im Kreisverband der Europa-Union Deutschland lehnte der Ausschuss mit 11:1 Stimmen ab. Dafür war lediglich Bürgermeister Klaus Habermann. Ziele des Vereins sind die Pflege der Völkerverständigung und Information über Europa, die Europäische Union und den europäischen Integrationsprozess. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zwar nur 48 Euro im Jahr. Dennoch war der Ausschuss mehrheitlich dagegen, zum Einen, weil der Stadtrat die Mitgliedschaften der Stadt erst vor einigen Jahren „ausgemistet“ hat, wie Erich Echter (CWG) erinnerte. Zum Anderen, weil man wie Raymund Aigner (CSU) feststellte, bisher „keinerlei Aktivitäten bei uns“ registriert hatte. Der Gedanke von Europa sei wichtig, sagte Karl-Heinz Schindler. Man könne den Verein aber auch unterstützen, indem man Veranstaltungen in Aichach auf andere Art fördere, war man sich einig.

Im Rahmen des Digitalbudgets Bayern wird für die Aichacher Schulen Hard- und Software angeschafft. Die Schulen haben dafür Medienkonzepte erstellt. Auftrag eins für die Lieferung von 41 PCs, 16 Notebooks, fünf Ultrabooks und 26 Monitore ging für rund 35000 Euro an das Bechtle Systemhaus Augsburg. Sechs Beamer und acht Dokumentenkameras liefert die Datavision Deutschland GmbH für rund 4800 Euro. Den Auftrag für fünf Großbildmonitore mit 75 Zoll bekam die Zehetbauer IT GmbH für knapp 9900 Euro. Für zwei weitere Lose gingen keine Angebote ein, die Ausschreibung wird aufgehoben.

Insgesamt 2580 Euro hat die Stadt 2019 an Zuschüssen an Jugendgruppen ausbezahlt, berichtete Wilhelm Rottenkolber: an die Wasserwachtjugend, den Kreisfischereiverein und die Feuerwehr Aichach. Die evangelische Jugend habe keinen Antrag gestellt, so der Kämmerer.

Einen Zuschuss von rund 3030 Euro bekommt die Dorfhelferinnenstation Aichach-Friedberg. Das entspricht 15 Cent für jeden der 21280 Einwohner. (bac)

