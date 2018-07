01.08.2018

Bischof feiert Weihejubiläen mit langjährigen Priestern

Gemeinsam mit dutzenden Priestern feierte Bischof Konrad Zdarsa kürzlich in der Erzabtei St. Ottilien (Kreis Landsberg) deren Weihejubiläen. Unter den Geistlichen, die heuer auf den 25., 40., 50., 60. und 65. Jahrestag ihrer Priesterweihe zurückblicken, sind Domkapitulare, Professoren, Pfarrer, Ordenspriester und Ruhestandsgeistliche aus dem Bistum Augsburg. Der Bischof betonte laut einer Mitteilung der Diözese in seiner Predigt, dass es ihm jedes Jahr ein besonderes Anliegen sei, seine Mitbrüder an diesen Ort einzuladen, um so miteinander in Verbindung bleiben zu können. „Diese Einladung ist tiefgehender und wesentlicher, denn wir stehen alle auf demselben Grund“, erinnerte der Bischof seine Mitbrüder an ihre Weihe und priesterliche Berufung. Dazu rief er ihnen Teile aus dem Weihegebet ins Gedächtnis, in dem es heißt, dass „ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur“ sei. Jeder Einzelne habe sein Gesicht und seine Geschichte. Den Dienst an Jesus Christus und den Menschen rückte er in den Mittelpunkt seiner Worte. Denn dazu seien alle Priester von Gott erwählt: „Unser Dienst ist unser Lebensprogramm.“ Im Anschluss bestand für die Jubilare Gelegenheit zum Austausch.

65 Jahre: Anton Rauscher, Johann Wiedemann

60 Jahre: Pfarrer im Ruhestand Josef Hochenauer, Pfarrer i. R. Josef Liepert, Helmut Lange, Franz Josef Stegmann, Klaus Schnehle, Johannes Öttl, Tadeusz Flak, Pfarrer i. R. Eduard Bayrhof, Pfarrer i.R. Hermann Ehle, Pfarrer i.R. Gerhard Hundeck, Pfarrer i.R. Michael Mayer, Ferdynand Tomanek, Robert Markovits. l 50 Jahre: Gerhard Löffler, Pfarrer i. R. Michael Mayr, Pfarrer Johannes Netzer, Pfarrer Don Giuseppe Gilberti, Adelhelm Bals, Pfarrer i. R. Carl Graf, Pfarrer i. R. Paul Machate, Pfarrer i. R. Walter Volz, Otto Schamberger, Franz Schaumann, Franz-Xaver Berchtold, Pfarrer i.R. Siegfried Beyrer, Johannes Stegmaier, Alfred Blöth, Pfarrer i.R. Karl Bartenschlager, Pfarrer i.R. Hermann Fink, Pfarrer Prälat Ludwig Gschwind, Pfarrer i.R. Johann Menzinger, Pfarrer i.R. Hermann Ritter, George Earathara, Abt Notker Wolf, Winfried Mayr, Claudius Bals, Volker Bodenmüller, Franziskus Köller.

40 Jahre: Pfarrer Antony Pullokaran, Pfarrer i. R. Johann Huber, Alexander Thuruthikkatt, Pfarrer Franz Xaver Neher, Pfarrer Ivan Novosel, Josef Mayer, Pfarrer i. R. Rupert Gläser, Pfarrer Max Hieble, Prälat Eugen Kleindienst, Militärpfarrer i. R. Josef Albrecht, Dekan a. D. Anselm Heine, Pfarrer Johannes-Wolfgang Martin, Wolfgang Held, Direktor Ulrich Schrapp.

25 Jahre: Justin Mathew Nambelil, John Elavinakuzhiyil, Pfarrer Xavier Vettikuzhichalil, John Mukalayil Thomas, Pfarrer Tamás Czopf, Offizial Domkapitular Alessandro Perego, Jörg Ernesti, Pfarrer i. R. Roland Bise, Pfarrer Roland Böckler, Dekan Anton Brandstetter, Pfarrer Georg Leonhard Bühler, Benefiziat Martin Jung, Dekan Markus Mattes, Pfarrer Leander Mikschl, Pfarrer Hans-Ulrich Schneider, Pfarrer Michael Schönberger, Pfarrer Michael Schwertfirm, Apollinaris Ngao, Tobias Merkt, Pfarrer Alfred Nawa, Pfarrer Robert Skrzypek, Pfarrer Ralf Gössl, Klaus Spiegel. (AN)

