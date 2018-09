vor 60 Min.

Bläser und Böller

Viele Kinder umringten den Altarbereich bei der Bairischen Messe. Stadtpfarrer Herbert Gugler zelebrierte den Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche in einem über 100 Jahre alten Ornat. <b>Foto: Erich Echter</b>

„Bairische Messe“ in der Aichacher Stadtpfarrkirche

Von Erich Echter

Aichach Viele Kirchgänger und Vereine mit ihren Fahnenabordnungen feierten mit der Bläsergruppe Überzwerch aus Thierhaupten und Stadtpfarrer Herbert Gugler in der altehrwürdigen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt am Sonntag eine „Bairische Messe“.

Bereits zum dritten Mal zelebrierte Stadtpfarrer Gugler diesen besonderen Gottesdienst. Organisiert und die Vereine eingeladen hatte das Infobüro der Stadt. Die Bläsergruppe mit Aichachs Stadtarchivar Christoph Lang hat vor dem Gottesdienst mit den Kirchgängern einige Übungsminuten eingelegt. Nach dem Einzug der Fahnenabordnungen, Ministranten und Pfarrer ins Gotteshaus, nahmen die Vereine Aufstellung im provisorischen Altarraum, denn der Chorbereich mit Hochaltar ist momentan wegen der Renovierungsarbeiten nicht zugänglich.

Stadtpfarrer Herbert Gugler betonte zum Wiesn-Start in München: „Genauso, wie das Oktoberfest zu Bayern gehört, gehört auch die Kirche zu Bayern.“ Die „Bairische Messe“ zelebrierte er dazu passend in einem über 100 Jahre alten Ornat. Nach dem traditionellen Wettersegen stimmten die Gottesdienstbesucher die Bayernhymne an. Zum Schluss bedankte sich Gugler bei den Musikanten, den Vereinen und Kirchgängern. „Die Messe zeigt die Verbundenheit zwischen den Verbänden“, freute er sich.

Im Anschluss an den Gottesdienst feuerten die Königlich-privilegierten Feuerschützen Aichach vor dem Gotteshaus einen Ehrensalut ab, und die Bläser gaben ein kleines Standkonzert.

Themen Folgen