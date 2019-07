vor 6 Min.

Blasorchester spielt im Brunnenhof

Obergriesbach gibt Konzert mit Kollegen aus Altomünster

Der Sommer ist da, Zeit also für das Brunnenhofkonzert des Musikvereins Obergriesbach (MVO) mit den Musikerkollegen aus Altomünster. Am Samstag, 6. Juli, um 19 Uhr steigt das traditionsreiche Open-Air-Konzert vor dem Waldgasthof in Obergriesbach.

Laut Mitteilung des MVO haben die neuen italienischen Wirtsleute bei dieser Gelegenheit ihre Premiere. Geboten wird ein besonderes Programm. Es geht musikalisch nach Ungarn, Russland, Amerika und natürlich nach Bella Italia. Zusätzlich kommen die Fans der Blasmusik auf ihre Kosten, wenn gemütliche Heimatklänge angestimmt werden.

Das Gemeinschaftsorchester will den Besuchern unter der Leitung von Joseph Rast, dem Dirigenten beider Kapellen, einen schönen Sommerabend bieten.

Der Eintritt ist frei. Beide Vereine freuen sich über Spenden, die in die Jugendarbeit und in das Vereinsleben investiert werden. Das Konzert findet bei jedem Wetter statt, bei Gewitter wird die Veranstaltung einfach in die angrenzende Halle verlegt. (AN/Symbolfoto: R. Langhans)

