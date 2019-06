Blaulichttag begeistert in Griesbeckerzell

Nach den heftigen Regenfällen am Samstagabend kämpfen Menschen vor allem zwischen Kühbach und Schiltberg mit den Folgen von Überflutungen. Auch in Aichach und Aindling wurden Straßen überflutet oder Gebäude beschädigt.

Rehling

Klimawandel im Kreis: Immer weniger Taglilien bei St. Stephan

Plus Die Sorgen um das einzigartige und größte Feld an Taglilien in Europa im Lechauwald nehmen zu. Wie Naturschützer und Förster die Blumen retten wollen.