Blechbläser von Weltrang in Aichach

Harmonic Brass treten mit ihren Lieblingsstücken auf

Mit dem Blechbläserquintett Harmonic Brass kommt ein international bekanntes und erfolgreiches Ensemble zum nächsten Konzert von Arzberger Classics am Samstag, 23. November, ins Aichacher Pfarrzentrum St. Michael.

Die fünf Musiker spielen in der klassischen Besetzung mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba. Seit vielen Jahren begeistern die fünf Musiker, Hans Zellner, Elisabeth Fessler, Andreas Binder, Alexander Steixner und Manfred Häberlein, mit ihrer Virtuosität, ihrer lockeren und unterhaltsamen Art. Nach Aichach bringen sie ihr Programm mit dem Namen Playlist mit, in dem sie ihre Lieblingsstücke präsentieren. Jedes erzählt eine Geschichte in der Tradition des seit 1991 bestehenden Ensembles, sodass der Abend zu einem klingenden Panoptikum der Harmonic-Brass-Vergangenheit wird.

Mit diesen Stücken fuhr das Ensemble zum ersten Mal in weit entfernte Länder, traf interessante Menschen oder feierte große Erfolge. Das Programm gewährt einen Einblick in die schillernde Vergangenheit dieser fünf Ausnahmekünstler und ist eine zeitlose, zu Herzen gehende Werkauswahl mit Musik aus verschiedensten Stilen und Zeiten der Musikgeschichte. (AN)

Das Konzert beginnt am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr im Aichacher Pfarrzentrum. Karten im Internet unter www.arzberger-classics.de oder Telefon 08258/997444.

