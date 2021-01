Blick auf die Corona-Zahlen kann trügerisch sein

Plus Auch wenn die EDV-Umstellung am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg weitgehend abgeschlossen ist, geben die Corona-Zahlen noch immer kein realistisches Bild wieder.

Wo steht der Landkreis Aichach-Friedberg bei der Sieben-Tage-Inzidenz? Macht sich der Lockdown in Form von sinkenden Zahlen bemerkbar? Wie viel hat es bereits gebracht, dass sich so viele Landkreisbewohner diszipliniert an die Einschränkungen gehalten haben? Dass sich diese Fragen seit über einer Woche nicht mehr beantworten ließen, war denkbar ungünstig.

Wer sein Leben - erst recht an einem hochemotionalen Fest wie Weihnachten - derart einschränken muss, will verständlicherweise wissen, wie es weitergeht. Erst recht, da die Auflagen von der Unter- oder Überschreitung gewisser Grenzwerte abhängen. Wenn dann keine halbwegs verlässliche Zahlenbasis vorhanden ist, könnte das beim ein oder anderen zu gefährlicher Wurstigkeit führen.

Für Leichtsinn besteht so oder so kein Anlass

Nachdem das Gesundheitsamt am Montag nach seiner EDV-Umstellung die Inzidenzwerte der vergangenen Tage nachgereicht hat, lässt sich zumindest beurteilen, was die dem Robert-Koch-Institut vorliegenden Zahlen wert waren - nämlich offenbar mehr als erwartet. Doch ein vollständiges Bild geben auch sie nicht wieder.

Denn über Weihnachten gingen deutlich weniger Menschen zum Testen oder zum Arzt. Darauf weist auch das Robert-Koch-Institut seit Tagen hin. Wer sich jetzt also über "nur" zweistellige Inzidenzwerte freut, freut sich womöglich zu früh. Ob der von Experten nach Weihnachten und Silvester befürchtete Anstieg der positiv Getesteten tatsächlich kommt und wie hoch er ausfällt, wird in den Statistiken vermutlich frühestens ab Mitte Januar abzulesen sein. Erst dann wird sich zeigen, wo wir wirklich stehen. Für Leichtsinn besteht so oder so kein Anlass.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen